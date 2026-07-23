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“Jannik”: Sabalenka sceglie tra Sinner e Alcaraz. Poi spiega così la sua preferenza: “Perché..."

La numero uno al mondo sulla 'rivalità' tra l'italiano e lo spagnolo: "Vorrei che andassero di pari passo e poi..."
3 min
sinnerAlcarazSabalenka

Durante un'intervista a First&Red YouTube channel sull'aereo che la riportava a Minsk insieme al fidanzato Georgios Frangulis, ad Aryna Sabalenka è stata posta una domanda diretta: "Da che parte stai tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz?". Dopo un primo momento di esitazione ("Uffa, perché mi fai questa domanda?"), la numero uno del ranking WTA ha risposto senza girarci troppo intorno: "Jannik". "È perché abbiamo uno stile di gioco simile. Mi sembra che entrambi abbiamo un ottimo dritto. Anche il rovescio non è male, e il servizio… beh, il mio ovviamente è un po' altalenante, ma il servizio di Jannik… Insomma, è un tipo di tennis aggressivo, diciamo così" ha argomentato Sabalenka, che poi esalta lo spagnolo: "Mi piace molto come si muove Alcaraz, come vede il campo, come gioca proprio ogni singola palla. Vedi chiaramente che si diverte un sacco mentre gioca. Non esiste una palla che non cerchi di recuperare. Cioè, ci proverà sempre fino all'ultimo, e questo è davvero fantastico. E naturalmente anche il fatto che sia aperto alle novità. Nonostante fosse già in cima alla classifica, ha comunque cambiato molto il servizio. Corregge i dettagli ed è fantastico, perché è giovane ed è arrivato a questo punto piuttosto in fretta. È bello da vedere".

Sabalenka: "A Wimbledon tifavo per Jannik"

Poi, ancora sulla 'rivalità' Sinner-Alcaraz: "Mi sembra impossibile scegliere una sola persona in questa rivalità. Ad esempio, quando Alcaraz lo scorso anno ha battuto Jannik al Roland Garros salvando tre match point, è stato incredibile. Ma a Wimbledon tifavo per Jannik, perché mi dispiaceva davvero molto per lui per com'era andata al Roland Garros. Tifavo per lui. Quindi qui vado un po' a sentimento, a cuore. Vorrei che andassero di pari passo, e poi lì si vedrà, o al limite che sia una lotta ad armi pari. Lì deciderà chiunque debba decidere".

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