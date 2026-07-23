Darderi show a Estoril: lascia un solo game a Martinez e vola ai quarti di finale

Luciano Darderi parte alla grande nell'ATP 250 sulla terra di Estoril, in Portogallo, battendo 6-0 6-1 lo spagnolo Pedro Martinez , numero 159 del ranking ATP e proveniente dalle qualificazioni. Un Darderi pressoché ingiocabile, che non ha concesso palle break e non è mai andato neanche ai vantaggi nei propri turni di battuta.

Il racconto del match

Il primo set dura appena 28 minuti e vede Martinez totalmente in balia dell'italiano. Nel secondo la partita viene subito interrotta per un problema di elettricità: la sosta dura circa un quarto d'ora, si torna in campo e Darderi ricomincia a macinare come se nulla fosse. Martinez riesce a conquistare il suo unico game nel sesto gioco del secondo set, poi Darderi chiude 6-0 6-1 in appena un'ora e 2 minuti di gioco.

Ora l'ostacolo Faria

Prestazione a dir poco maiuscola dell'italiano, non scontata vista la sconfitta con Rublev nella finale di Bastad in cui è apparso piuttosto nervoso. L'azzurro, seconda testa di serie del torneo, si qualifica dunque ai quarti di finale, dove affronterà il padrone di casa Jaime Faria, numero 88 del mondo. L'unico precedente a livello ATP si è giocato lo scorso anno nel 250 di Santiago, con il successo del portoghese per 6-3 6-4. I due si erano affrontati anche nelle qualificazioni del Challenger di Oeiras nel 2022: in quell'occasione vinse Darderi 6-0 6-1.