Sinner a caccia di record: può diventare il re dei Masters 1000, tutte le tappe

Lui la butta sul filosofico. «Ho bisogno di riprendermi un pezzo della mia vita», dice sempre più spesso. E sembra un avviso ai naviganti: previsioni di tempo più instabile nei mesi a venire? Oppure è un modo, il più semplice, per mettere le mani avanti. «Non chiedetemi di vincere sempre», è un’altra delle frasi da rifugio anti-tornado con cui ha imparato a schermarsi. Il problema di Jannik Sinner è che mettersi in maschera serve a poco a un tipo come lui, con quel ciuffo rosso che lo riconosce chiunque e i media che lo cercano con la stessa insistenza con cui inseguivano Lady D. O si mette uno scafandro, o sta al gioco. L’agenda social della settimana gli ricorda che la storia con Laila Hasanovic è cominciata nell’autunno scorso , e servirà qualcosa d’impegnativo per festeggiarla. Ma anche che la ripresa agonistica è vicina, e serve uscire dalla tana per riprendere possesso delle sue strisce vincenti. Ce n’è una ancora aperta che fa gola a tutti i collezionisti di record, quella di una possibile conquista nel corso della stagione di tutti i titoli Masters 1000 , un tempo giudicata impossibile, oggi finita tra le domande ricorrenti della ciacola tennistica quotidiana.

Jannik, li vinci tutti?

Ci riuscirà Sinner a vincerli tutti? Che è come chiedersi se il marito si è ricordato di comprare il latte… La realtà è che ne mancano quattro per completare “il Grand Slam dei Masters 1000”. Giannik ha vinto Parigi Indoor l’anno scorso, poi tutte e cinque le prove di quest’anno. La prossima è il “1000” canadese, a Montreal. Poi Cincinnati, dove un virus e il caldo l’anno scorso lo ridussero a una braciola. Infine Shanghai, nel ricordo di un altro ritiro da calura estrema, e di nuovo Parigi a fine ottobre, nell’arena de La Defense, con aria condizionata. Dura è la vita tra tifosi social che aggiornano di continuo l’agenda delle cose da vincere, e fotografi che da duecento metri ti ritraggono come se fossero a un passo. Ma i social hanno le loro esigenze, e il gossip anche di più…

Sinner, dalla timidezza all'intesa con Lady Laila

La foto di JS che abbraccia con passione Lady Laila era attesa, felice simbolo di un’estate in cima al mondo. Dal timido abbraccio a Wimbledon, si passa ai due a tu per tu in piscina, tra schizzi, risate e un abbraccio forte per trasporto e intenzioni. Molto ricorda la foto che inaugurò l’avvento, nel tennis, del “gossip rubato”, quella delle candide chiappe di Steffi Graf a bordo piscina nella sua casa in Florida. Fu un noto fotografo americano a scattarla, dopo giorni di appostamenti. Al momento giusto fece planare l’elicottero sulla casa della tedesca e scattò. Sapete… Erano gli anni Ottanta e gli elicotteri erano i droni di allora. L’immagine giunge prima della ripresa degli allenamenti. L’estate sta finendo in anticipo (quella dei tennisti). Sinner ha ripreso la preparazione per il ritorno all’amatissimo cemento americano (in Canada, il primo 1000 vinto in carriera), in una stagione alla quale i Championships hanno dato finalmente la sterzata che tutti attendevano.

Sinner, tutti i record del Numero Uno

L’anno scorso, due Slam vinti e due persi in finale, ma di Masters 1000 appena uno, quello di Parigi appunto, prima di raggiungere le Finals a Torino. Quest’anno cinque Masters 1000 consecutivi, ma di Slam, fino a Wimbledon, nemmeno l’ombra. Al giro di boa della stagione, Sinner giunge con i numeri più alti che si possano immaginare. Sei vittorie, il primato in classifica giunto a 82 settimane (decimo all time), l’aggancio alle Finals già definitivo, per un totale di 44 match vinti e appena 3 sconfitte. Tre gli ingressi nei Club più esclusivi del tennis. Quello dei successi consecutivi nei Masters 1000 senza perdere un set (il primato era di Djokovic con 24 vittorie, Sinner l’ha portato a 36). Quello del Career Golden Masters, la vittoria in tutti i 1000 in calendario, che lo vede appaiato al Djoker. E quello, più popolato (sono in dieci) del cosiddetto “back to back”, la conferma vittoriosa nei Championships sull’erba.

Azzurri bene, ma quanto manca un trofeo femminile

Numeri che contribuiscono a tenere alte le quote azzurre nel totale dei trofei vinti fin qui, che sono 15 (più 7 finali). Meglio del 2024 (13 vittorie e 11 finali), ma sotto il 2025 (17 successi, 10 finali). Mancano all’appello le vittorie nei tornei maschili di categoria 500 e 250. Cobolli e Darderi nel 2026 erano rispettivamente a quota due e tre, quest’anno ne hanno colta solo una a testa. Ma è difficile rivolgere critiche a giocatori che hanno alzato il tiro delle loro aspettative, peraltro con ottimi risultati: Cobolli finalista a Parigi, Arnaldi semifinalista, Berrettini nei quarti, e a Wimbledon Cobolli nei quarti per il secondo anno consecutivo. Si confermano ad alto livello Bolelli e Vavassori, tre titoli di cui due Masters 1000, a Indian Wells e Roma (e il quarto posto nella Race per Torino). Mancano purtroppo i titoli del femminile, scomparsi dalla visuale d’assieme della stagione. Solo un successo di Elisabetta Cocciaretto a Hobart, mentre l’anno scorso da Paolini ed Errani erano giunti tre doppi e il successo a Roma di Jasmine.