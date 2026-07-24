Sinner salta Montreal: si ferma a sei la striscia di Masters 1000 consecutivi vinti

Jannik Sinner non giocherà a Montreal . L'altoatesino, dunque, interromperà la striscia di sei Masters 1000 consecutivi vinti (tra cui tutti e 5 quelli giocati nel 2026), privilegiando un po' di riposo in più in vista del successivo 'Mille' di Cincinnati e degli Us Open. Ad annunciarlo i social del torneo canadese, che comunicano anche la rinuncia di Novak Djokovic . Anche il serbo si è cancellato dalla lista degli iscritti all'appuntamento canadese. Sulla carta, quindi, i primi due favoriti del tabellone dovrebbero essere il tedesco Alexander Zverev e il tennista di casa Felix Auger-Aliassime .

Gli azzurri a Montreal

Nell'entry list figurano poi i nomi di Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego. Si ferma dunque a sei vittorie consecutive nei Masters 1000 la striscia record di successi di Jannik Sinner. L'azzurro ha vinto l'ultimo 1000 del 2025, sui campi in duro al coperto di Parigi, e poi i primi cinque Masters 1000 di questa stagione, ovvero Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma.

Le parole di Sinner

"Dopo aver valutato attentamente tutti i fattori assieme al mio team, abbiamo preso la difficile decisione di ritirarmi da Montreal - ha affermato Sinner -. Non è mai facile saltare un evento così importante, ma crediamo che questa sia la decisione giusta per dare priorità alla mia salute. Sono deluso di non poter essere presente, ma non vedo l'ora di tornare a Montreal in futuro", ha aggiunto il numero uno del mondo.