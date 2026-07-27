Musetti, calvario finito: "Mi sono preso il mio tempo e mi sono allenato bene". Ecco quando rientra

“In questi due mesi ho potuto vivere di più la mia famiglia. Ho avuto l’opportunità di far riposare mente e corpo, perché ne avevo bisogno, e poi sono tornato allenarmi bene”. È disteso il volto di Lorenzo Musetti quando rievoca il periodo che l’ha tenuto ai box, un infortunio al retto femorale che dopo gli Internazionali BNL d’Italia l’ha costretto a saltare, tra le altre cose, sia il Roland Garros che Wimbledon . Ora, però, è pronto a tornare sul campo, a Washington, per il 'Mubadala DC Open' , torneo di categoria ATP 500. “Washington è una città che mi era già piaciuta l’anno scorso, anche se in campo non era andata bene, con la sconfitta al secondo turno - ha raccontato nell’intervista prima del torneo all’ATP riportata da Super tennis -. Sono motivato: tornare a fare quello che amo dopo uno stop molto lungo è una spinta in più per sognare magari anche di vincere il torneo ”.

Musetti: "Quello che conta è aver recuperato bene"

“Mi sono preso il mio tempo, e mi sono allenato bene. Farlo con l’attitudine giusta ti dà qualche garanzia in più performare bene, anche se so che la competizione è sempre diversa dall’allenamento, e mi è mancata molto”, ha continuato il n.15 al mondo, testa di serie n.4 del torneo statunitense. All’esordio, è chiamato subito ad un derby che si preannuncia affascinante, contro Matteo Arnaldi. Tornando a parlare dei diversi acciacchi fisici vissuti in questo 2026, Musetti è stato chiaro: “Dopo il finale di stagione del 2025, in cui ho giocato moltissimo, forse il mio corpo aveva bisogno di più riposo. Quello che conta - ha concluso - è che ora ho recuperato bene, mi sono allenato bene e questo mi aiuterà a trovare le soluzioni giuste in partita. Spero di giocare un buon tennis in questo mese, e anche di completare la stagione senza ulteriori problemi”.

Il derby con Arnaldi a Washington

Derby tricolore al primo turno del "Mubadala Citi DC Open", il torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.469.450 dollari in scena sul cemento del "Rock Creek Park Tennis Center" a Washington, la capitale degli Stati Uniti (combined con un Wta 500). Avversari al debutto saranno infatti Matteo Arnaldi, 33 del Atp, e Lorenzo Musetti, numero 15 del mondo e quarto favorito del seeding, al rientro nel tour dopo l'infortunio rimediato agli Internazionali d'Italia, a Roma, a metà maggio (con sconfitta contro Ruud negli ottavi di finale). Il tennista toscano ha vinto tutti e quattro i precedenti con il 25enne sanremese, il più recente al secondo turno degli Australian Open (su cemento) del 2025. Chi vince troverà al secondo turno il vincente di una sfida tra qualificati.