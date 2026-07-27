Buona la prima per Cocciaretto

Si chiude in modo particolare il derby italiano che ha aperto il primo turno dell'ha superatocon il punteggio di 6-0, 3-1, prima che il sanremese fosse costretto al ritiro a metà del secondo set per un problema fisico. Una partita mai realmente in discussione, con Arnaldi apparso falloso e probabilmente condizionato fin dalle prime battute da difficoltà fisiche evidenti. Persi tratta del rientro in campo dopo un mese e mezzo di stop, seguito all'infortunio rimediato al Foro Italico che lo aveva costretto a saltare sia il Roland Garros che Wimbledon. Grazie a questo successo Musetti vola al secondo turno, dove troverà il vincente della sfida tra. Una tappa che si preannuncia abbordabile per l'azzurro, reduce da un esordio convincente sul cemento americano nonostante le circostanze non ideali del match.

Buona la prima ma che fatica per Elisabetta Cocciaretto nel “Mubadala Citi DC Open” (WTA 500 - montepremi 1.637.982 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento del William H.G. FitzGerald Tennis Center di Rock Creek Park (combined con un ATP 500) a Washington, la capitale degli Stati Uniti. La 25enne di Fermo, n.71 del ranking, ha battuto in rimonta al primo turno per 46 76(2) 76(2), dopo una battaglia di oltre tre ore, la danese Clara Tauson, n.30 WTA. Cocciaretto troverà al secondo turno la vincente del derby a stelle e strisce tra Emma Navarro, n.26 del ranking ed ottava favorita del seeding, e Sofia Kenin, n.116 WTA, in tabellone grazie ad una wild card.