Sinner più di Antonelli, Alcaraz è un mistero: in Spagna aumentano i rumors…

Manco fosse la Befana sulla scopa, Sinner vola sulla racchetta a più di 300 all’ora. Sì, si può scherzare, soprattutto su queste metafore, ma la realtà è di fatto questa... Jannik ha sorpassato Antonelli in termini di notorietà e reputazione in questi mesi caldi italiani. Già, perché l’altoatesino è il personaggio che più di tutti sta conquistando l’estate. Secondo l’ultima rilevazione di TopStar, l’indagine continuativa di Ipsos Doxa che da oltre vent’anni monitora notorietà e reputazione dei personaggi pubblici in Italia, il campione del tennis domina la classifica dei volti più rilevanti della stagione, raccogliendo il 52% delle citazioni. Alle sue spalle si collocano Ultimo e Kimi Antonelli (33%), seguiti da Stefano De Martino (27%), a conferma di un’estate in cui sport, musica e intrattenimento si contendono l’attenzione del pubblico. Per gli uomini, lo sport è in primo piano: dopo il tennista altoatesino (56%) si collocano Antonelli (44%) e Ultimo (28%), mentre le posizioni successive sono occupate dai protagonisti dei Mondiali Lamine Yamal (27%), Erling Haaland (25%) e Kylian Mbappé (21%). Tra le donne, accanto a Sinner (48%), trovano invece maggiore spazio musica e intrattenimento con Ultimo (38%) e Stefano De Martino (32%) sul podio e, a seguire, Serena Brancale (27%), Filippo Bisciglia (23%) e Bad Bunny (22%).