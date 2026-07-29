Sinner più di Antonelli, Alcaraz è un mistero: in Spagna aumentano i rumors…

Manco fosse la Befana sulla scopa, Sinner vola sulla racchetta a più di 300 all’ora. Sì, si può scherzare, soprattutto su queste metafore, ma la realtà è di fatto questa... Jannik ha sorpassato Antonelli in termini di notorietà e reputazione in questi mesi caldi italiani. Già, perché l’altoatesino è il personaggio che più di tutti sta conquistando l’estate. Secondo l’ultima rilevazione di TopStar, l’indagine continuativa di Ipsos Doxa che da oltre vent’anni monitora notorietà e reputazione dei personaggi pubblici in Italia, il campione del tennis domina la classifica dei volti più rilevanti della stagione, raccogliendo il 52% delle citazioni. Alle sue spalle si collocano Ultimo e Kimi Antonelli (33%), seguiti da Stefano De Martino (27%), a conferma di un’estate in cui sport, musica e intrattenimento si contendono l’attenzione del pubblico. Per gli uomini, lo sport è in primo piano: dopo il tennista altoatesino (56%) si collocano Antonelli (44%) e Ultimo (28%), mentre le posizioni successive sono occupate dai protagonisti dei Mondiali Lamine Yamal (27%), Erling Haaland (25%) e Kylian Mbappé (21%). Tra le donne, accanto a Sinner (48%), trovano invece maggiore spazio musica e intrattenimento con Ultimo (38%) e Stefano De Martino (32%) sul podio e, a seguire, Serena Brancale (27%), Filippo Bisciglia (23%) e Bad Bunny (22%).
Nulla sul recupero di Alcaraz
Incassato queste ennesimo attestato, indiretto, di stima, ieri Sinner è stato protagonista di un minivideo che ha fatto il giro dei social in cui, sui campi da tennis di Montecarlo, incrocia e saluta Berrettini, pure lui impegnato a tenersi in forma e scaldarsi per i prossimi impegni nordamericani. Nulla invece trapela sul recupero di Carlos Alcaraz, che in teoria dovrebbe accelerare sugli allenamenti per riuscire a presentarsi in condizione al Masters 1000 di Cincinnati del 13 agosto. Vero, non è esattamente domani, ma per uno come lui, fermo da metà aprile, è strano che il recupero proceda con questa gradualità. Il fatto che non circolino immagini o video sui suoi progressi con la racchetta in mano, ha iniziato a far girare non pochi rumors in Spagna: il suo rientro potrebbe ulteriormente slittare. Anche lui, come Sinner, prenderà parte al Six Kings Slam di Riadh che si disputerà a ottobre. L’evento, che verrà trasmesso da Netflix, riunisce i più grandi nomi del tennis maschile mondiale ed è in programma il 21, 22 e 24 ottobre. Insieme al campione in carica Sinner e Alcaraz, scenderanno in campo Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e il debuttante Alex de Minaur, per tre giornate di grande tennis durante la Riyadh Season.
Dunque Sinner, che sta gestendo con una attenzione differente rispetto al passato gli impegni della stagione, per non mandare in tilt il suo corpo - i segnali sono stati chiari e dopo l’analisi medico scientifica: si è deciso di ridurre il numero di tornei a cui partecipare -, ha detto sì alla ricchissima offerta degli arabi. Un torneo che non regala punti per la classifica Atp ma una montagna di soldi: al vincitore vanno sei milioni di dollari e una racchetta tempestata di diamanti. Nelle uniche due precedenti edizioni ha sempre vinto Sinner. Una sensazione che deve essere piaciuta a Jannik...
Manco fosse la Befana sulla scopa, Sinner vola sulla racchetta a più di 300 all’ora. Sì, si può scherzare, soprattutto su queste metafore, ma la realtà è di fatto questa... Jannik ha sorpassato Antonelli in termini di notorietà e reputazione in questi mesi caldi italiani. Già, perché l’altoatesino è il personaggio che più di tutti sta conquistando l’estate. Secondo l’ultima rilevazione di TopStar, l’indagine continuativa di Ipsos Doxa che da oltre vent’anni monitora notorietà e reputazione dei personaggi pubblici in Italia, il campione del tennis domina la classifica dei volti più rilevanti della stagione, raccogliendo il 52% delle citazioni. Alle sue spalle si collocano Ultimo e Kimi Antonelli (33%), seguiti da Stefano De Martino (27%), a conferma di un’estate in cui sport, musica e intrattenimento si contendono l’attenzione del pubblico. Per gli uomini, lo sport è in primo piano: dopo il tennista altoatesino (56%) si collocano Antonelli (44%) e Ultimo (28%), mentre le posizioni successive sono occupate dai protagonisti dei Mondiali Lamine Yamal (27%), Erling Haaland (25%) e Kylian Mbappé (21%). Tra le donne, accanto a Sinner (48%), trovano invece maggiore spazio musica e intrattenimento con Ultimo (38%) e Stefano De Martino (32%) sul podio e, a seguire, Serena Brancale (27%), Filippo Bisciglia (23%) e Bad Bunny (22%).