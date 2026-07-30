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Darderi, esordio amaro a Los Cabos: problema fisico e ritiro dopo soli 22 minuti

Sotto 3-0, l'italo-argentino ha alzato bandiera bianca contro il ceco Dalibor Svrcina
1 min
Luciano DarderiLos CabosDalibor Svrcina

LOS CABOS (MESSICO) - Inaspettato ritiro per Luciano Darderi sul cemento di Los Cabos, in Messico. Il 24enne azzurro, numero 23 del ranking Atp e seconda testa di serie del torneo, si è ritirato all'esordio contro il ceco Dalibor Svrcina (116) sul punteggio di 3-0 per il suo avversario, dopo appena 22 minuti di partita, per un problema fisico.

Darderi ko a Los Cabos: si ritira

Nelle ultime due settimane l'italo-argentina è stato finalista sulla terra di Bastad (battuto da Rublev) e semifinalista su quella dell'Estoril (stoppato da Blockx). In questa stagione ha conquistato il titolo a Santiago del Cile (quinto trofeo Atp in carriera) ed è stato finalista anche a Buenos Aires.

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