Billie Jean King Cup, ufficiali le scelte di Garbin per l'Italia: ecco chi ha convocato

La capitana del team italiano di Billie Jean King Cup , Tathiana Garbin , ha diramato la lista delle giocatrici convocate per le Finals, in programma a Shenzhen dal 22 al 27 settembre. Cinque le tenniste convocate: Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Tyra Caterina Grant e Jasmine Paolini . L'Italia debutterà contro le padrone di casa della Cina giovedì 24 settembre, alle 11 ora italiana. Tathiana Garbin , Capitana del Lavoropiù Italy Billie Jean King Cup Team: “Torniamo a Shenzhen da campionesse in carica. La pressione ci sarà, com'è naturale che sia, ma non la viviamo come un peso: è il privilegio di poter rappresentare ancora una volta la maglia azzurra nella fase finale della Billie Jean King Cup, la più prestigiosa competizione a squadre del tennis femminile" si legge sul sito FITP.

"Passione, orgoglio, spirito di squadra"

"Questo gruppo ha costruito qualcosa che va oltre le vittorie: una fiducia reciproca che, sui campi di Malaga, di Shenzhen e, lo scorso aprile, sulla terra rossa di Velletri, davanti al nostro pubblico, ci ha permesso di esprimere il nostro miglior tennis e onorare la maglia azzurra. Non partiamo per difendere un titolo, ma per affrontare questa sfida con la stessa identità che ci ha portato fin qui: passione, orgoglio, spirito di squadra e la consapevolezza di rappresentare qualcosa di più grande di noi" ha aggiunto Garbin.