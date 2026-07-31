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Cocciaretto cede solo al terzo set: Osaka in semifinale a Washington

La tennista di Fermo, al suo primo quarto di finale in un 500, si arrende alla giapponese nella frazione decisiva
1 min
CocciarettoOsakaTennis
La giapponese Naomi Osaka ha fermato nei quarti di finale il cammino di Elisabetta Cocciaretto nel torneo Wta 500 di Washington, sul cemento. La tennista di Fermo ha ceduto in tre set, con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3. Per Cocciaretto, alla prima partecipazione nel torneo, era il primo quarto di finale in un "500". Nel penultimo atto l'ex numero 1 del mondo - alla 23esima semifinale in carriera - dovrà vedersela contro la vincente della sfida tra la filippina Alexandra Eala e l'ucraina Elina Svitolina.

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