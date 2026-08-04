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Berrettini lotta, ma non basta: subito fuori a Montreal contro Navone

L'azzurro si arrende in tre set dopo 2 ore e 43 minuti di gioco con il punteggio di 6-3 6-7(5/7) 6-3
1 min
BerrettininavoneMontreal

MONTREAL (CANADA) - Termina al primo turno l'avventura di Matteo Berrettini al Masters 1000 in corso a Montreal, in Canada. Dopo i rinvii dei giorni scorsi a causa della pioggia, nella notte italiana il 30enne romano, numero 40 al mondo, ha perso al debutto per 6-3 6-7(5/7) 6-3 contro il 25enne Mariano Navone (44).

 

 

Berrettini, troppi errori non forzati: chi affronterà Navone

Troppi gli errori gratuiti (62) dell'azzurro che hanno indirizzato il match consentendo all'avversario di chiudere la contesa dopo due ore e 43 minuti di gioco. Al secondo turno l'argentino affronterà il monegasco Valentin Vacherot, qualificato grazie a un bye. 

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