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Bellucci ko all'esordio, Baez supera il turno in due set. Ora Sonego contro Griekspoor

Il tennista azzurro subito eliminato col punteggio di 7-5 6-3. L'argentino ora se la vedrà contro Zizou Bergs
1 min
Mattia Bellucci è uscito di scena all'esordio dal "National Bank Open presented by Rogers", il Masters 1000 canadese in corso all'IGA Stadium di Montreal (con montepremi totale pari a 9.415.724 dollari). Il tennista lombardo, numero 80 del mondo, ha ceduto al primo turno contro l'argentino Sebastian Baez, numero 48 del raking internazionale, nel giro di due set col punteggio di 7-5 6-3. Il tennista sudamericano al prossimo turno se la vedrà contro il belga Zizou Bergs. Alle ore 21 in campo scenderà anche l'altro italiano Sonego che affronterà l'olandese Griekspoor, numero 69 del ranking Atp.

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