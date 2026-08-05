Montreal stregata per gli italiani: fuori anche Sonego e Cobolli. Si salva Darderi

Luciano Darderi accede al terzo turno del National Bank Open presented by Rogers, il Masters 1000 canadese di scena a Montreal. Numero 22 del mondo e testa di serie numero 19, l'azzurro ha superato all'esordio il canadese Gabriel Diallo . Il primo set è terminato 6-4 per Darderi, mentre sul 2-2 del secondo Diallo ha accusato un dolore al quadricipite appena dopo aver servito un ace: il canadese è riuscito a vincere il game, portandosi avanti 3-2, ma nel gioco successivo ha dovuto alzare bandiera bianca, ritirandosi in lacrime.

Ora Shang, che ha eliminato Rublev

Darderi ha raggiunto il terzo turno di un Masters 1000 per la quinta volta in carriera, la seconda sul duro. Giocherà contro Juncheng Shang, ex top 50 oggi numero 281 del mondo, primo cinese al terzo turno nella storia del torneo. Frenato da tanti infortuni, a Montreal sta mostrando il suo tennis migliore e ha completato contro Andrey Rublev (n.16 ATP) una delle vittorie più memorabili della sua carriera, annullando cinque match point prima di sorprendere il finalista dell'edizione 2024 per 75 46 76(5) dopo due ore e 44 minuti di gioco, conquistando così la quinta vittoria in carriera contro un Top 20. Tra Darderi e Shang non ci sono precedenti.

Sonego e Cobolli eliminati

Quella di Darderi è l'unica nota positiva, perché tutti gli altri italiani sono usciti di scena al primo turno. Dopo Matteo Berrettini e Mattia Bellucci, saluta subito il torneo anche Lorenzo Sonego, battuto dall'olandese Tallon Griekspoor, n. 67 ATP ma con un best ranking di 21, per 7-6 7-5. L'azzurro non ha sfruttato un set point sul 5-4 nel secondo parziale e ha ceduto la battuta nel game successivo. Griekspoor riscatta la sconfitta di due anni fa sempre a Montreal, quando Sonego si era imposto in 3 set.

Fuori pure Flavio Cobolli, numero 9 ATP, sconfitto 76(5) 76(2) dal tedesco Yannick Hanfmann, numero 57, che fin qui non aveva mai battuto un Top 10 sul cemento. Cobolli è stato bravo a recuperare due break di svantaggio nel primo parziale e uno nel secondo, dove ha anche annullato 3 match point sul 2-5, ma in entrambi i set ha ceduto al tie-break. L'italiano non riesce a dare continuità dopo la finale al Roland Garros e i quarti a Wimbledon e saluta anche lui Montreal. Oggi tocca agli altri due azzurri presenti nel tabellone principale: alle 17 italiane Lorenzo Musetti (testa di serie n. 11) sfiderà il qualificato colombiano Nicolas Mejia (n. 131 ATP), mentre non prima delle 21:30 Matteo Arnaldi (n. 30 del seeding) se la vedrà con l'ungherese Fabian Maroszan, n. 55 del mondo.