Alcaraz salta anche il Masters 1000 di Cincinnati: altro forfait, rinviato ancora il rientro

Carlos Alcaraz non giocherà nemmeno il Cincinnati Open, il Masters 1000 in Ohio in calendario dal 13 al 23 agosto, che aveva vinto l'anno scorso in finale su Jannik Sinner, costretto al ritiro per un virus dopo cinque game. "Sappiamo che Carlos sta facendo tutto il possibile per tornare a competere nei tornei il prima possibile", ha dichiarato il direttore del torneo, Bob Moran. "Gli auguriamo una pronta guarigione e speriamo di poterlo accogliere nuovamente a Cincinnati in futuro".