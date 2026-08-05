Musetti non sbaglia, Mejia ko in due set: terzo turno a Montreal

Lorenzo Musetti accede al terzo turno del National Bank Open presented by Rogers, il Masters 1000 canadese di scena a Montreal. Dopo le tante eliminazioni azzurre, con il solo Darderi a riuscire nel passaggio del turno grazie al ritiro di Diallo, il tennista carrarino si prende il pass per giocarsi un posto agli ottavi superando in due set il colombiano Mejia, numero 129 del ranking. Ora se la vedrà con il vincitore della sfida tra Jodar e Moutet.

Il match

Lorenzo si prende la prima frazione lottando per quasi un'ora e mezza, decisivo il 10-8 nel tie-break. Nel secondo set è tutto più semplice per l'azzurro che scappa subito sul 3-0, per poi chiudere in 6-2 dopo poco più di due ore di gioco. Segnali importanti per Musetti che sta cercando di ritrovare la migliore forma possibile dopo i guai fisici in vista dell'ultimo Slam dell'anno: Us Open. Nel programma di giornata c'è anche Arnaldi che affronterà Maroszan.