Cincinnati sceglie l’idolo. "Cobolli: vai e vincilo tu"

Piace dappertutto. A Est come a Ovest. In Cina come negli Stati Uniti. In Italia, poi, non parliamone. Flavio Cobolli è probabilmente il tennista più naif e genuino che ci sia in circolazione tra i giovani emergenti. A 24 anni ne ha già passati abbastanza in giro per il mondo da farsi risucchiare nel vortice del mondo pericoloso delle palline gialle. Se non fai attenzione non ti vengono le vertigini ma rischi di perdere il contatto con la realtà, d