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Cincinnati sceglie l’idolo. "Cobolli: vai e vincilo tu"

Con la chiusura nella scorsa notte del torneo di Montreal, fari puntati sul Masters 1000 dell’Ohio. L’assenza di Sinner e Alcaraz regala sogni di gloria
Marco Bo
1 min
Cincinnati sceglie l’idolo. "Cobolli: vai e vincilo tu"© APS

Piace dappertutto. A Est come a Ovest. In Cina come negli Stati Uniti. In Italia, poi, non parliamone. Flavio Cobolli è probabilmente il tennista più naif e genuino che ci sia in circolazione tra i giovani emergenti. A 24 anni ne ha già passati abbastanza in giro per il mondo da farsi risucchiare nel vortice del mondo pericoloso delle palline gialle. Se non fai attenzione non ti vengono le vertigini ma rischi di perdere il contatto con la realtà, d

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