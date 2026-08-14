Djokovic pronto per Cincinnati e Us Open: "Non mi ero sentito così bene dopo uno Slam da almeno due anni"

Novak Djokovic punta il Master 1000 di Cincinnati con un solo obiettivo: la vittoria. Complici le assenze di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz , il serbo vuole provare a conquistare il torneo per la quarta volta in carriera (vittorie nel 2018, 2020 e 2023) e giocarsela fino in fondo con Alexander Zverev (possibile incrocio tra i due in semifinale). Cincinnati e non solo, Djokovic vuole anche arrivare nel migliore dei mondi ai nastri di partenza degli US Open (30 agosto-13 settembre). Col venticinquesimo Slam in carriera che rimane un sogno. Intanto, il trentanovenne ha parlato delle sue condizioni fisiche in vista di un mese importante sul cemento americano.

I trascorsi a Cincinnati

Trentanove anni compiuti lo scorso maggio, un ritiro che si avvicina, ma la solita fame che lo ha contraddistinto per tutta la carriera: Novak Djokovic sa che avrà una grande opportunità a Cincinnati. Il quarantunesimo Master 1000 e, soprattuto, lo Slam numero 25 sono gli obiettivi. Con le assenza di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz (almeno a Cincinnati), sognare è più facile. "Ho tanti bei ricordi di questo torneo, anche se mi ci è voluto un po' di tempo per vincere il mio primo titolo qui. Credo di aver disputato quattro o cinque finali prima di vincerlo per la prima volta contro Roger Federer. Infatti, nella maggior parte di quelle finali precedenti ho perso contro di lui", ha così esordito il serbo nel media day del Master 1000 di Cincinnati.

E poi ha aggiunto, parlando dei tanti anni trascorsi prima di trionfare a Cincinnati: "È stato un ostacolo difficile da superare per me. Ma una volta che ho conquistato il primo titolo, ho sentito una sorta di enorme sollievo". Proprio questo 100 è stato il primo a cui Novak Djokovic ha preso parte: "Non sapevo che questo fosse stato il primo Masters 1000 che ho disputato nella mia carriera. È stato nel 2005. Sono passati circa 20 o 21 anni da quando vengo qui".

Le condizioni fisiche e gli obiettivi

L'ultimo trionfo è datato 2023. In finale, Novak Djokovic aveva battuto un Carlos Alcaraz. "L'ultima volta che sono stato qui ho vinto il titolo nel 2023 contro Alcaraz. Quella finale è stata una delle partite al meglio dei tre set più epiche di cui ho fatto parte. Una vera montagna russa molto emozionante. Tutto si è deciso in pochi punti", ha aggiunto il serbo nel media day. Proprio in quell'occasione, il calore dei tifosi era stato incredibile: "Ho ricevuto un grande sostegno qui da Chicago e Ohio. La comunità serba è molto grande. Questo è ciò che ricordo della finale del 2023 e di quella del 2018. C'erano molte bandiere serbe nello stadio. È stato molto bello".

Infine, il trentanovenne ha parlato delle sue condizioni fisiche. Djokovic ha confermato di star bene dopo la sconfitta in semifinale a Wimbledon contro Sinner e ora punta prima Cincinnati e poi la quinta vittoria a Flushing Meadows: "Volevo disputare un torneo prima dell'US Open. Il mio corpo ha reagito molto bene dopo Wimbledon. Credo di non essermi sentito così bene dopo un Grand Slam da più di due anni. Sono in salute e ho molta voglia di giocare".