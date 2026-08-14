Berrettini parte bene a Cincinnati: battuto il qualificato Droguet. Chi affronta ora

Matteo Berrettini si qualifica al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati, il secondo grande torneo su cemento americano che precede gli Us Open. L'azzurro batte in rimonta il francese Titouan Droguet , n. 119 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 3-6 6-1 6-4. Al prossimo turno ci sarà l'ostacolo Jiri Lehecka , n. 12 del mondo e nona testa di serie del tabellone: sarà il primo confronto diretto tra i due.

Il racconto del match

Berrettini parte male, cedendo la battuta nell'ottavo game del primo set: Droguet capitalizza nel gioco successivo e chiude 6-3. Secondo parziale senza storia: l'azzurro strappa due volte il servizio al suo avversario e si impone 6-1. Nel set decisivo, a fare la differenza è il break a favore dell'italiano nel settimo game; Berrettini annulla anche una palla del contro-break e chiude 6-4. Buona prova per Matteo: Droguet veniva da un ottimo torneo disputato a Montreal, dove aveva ceduto al terzo turno in tre set al finalista Brandon Nakashima. Ancora Italia sui campi di Cincinnati: non prima delle 21:20 Lorenzo Sonego affronterà il cinese Juncheng Shang.