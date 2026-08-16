Cobolli ok a fatica, cuore Berrettini ma non basta: i risultati degli azzurri a Cincinnati

Flavio Cobolli si qualifica al terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro, n.9 del mondo e settima testa di serie del torneo, ha superato il serbo Miomir Kecmanovic, n.60 Atp, con il punteggio di 6-1 4-6 6-3 in due ore di gioco. Il suo match è stato condizionato da una interruzione di un'ora e mezza per la pioggia all'inizio del secondo set. Il romano affronterà il belga Alexander Blockx, numero 28 del seeding, contro cui ha perso l'unico precedente fin qui lo scorso 8 aprile a Montecarlo (6-3 6-3).
Fuori gli altri italiani
Eliminati gli altri azzurri in tabellone. Matteo Arnaldi, testa di serie n. 31 e 35esimo nel ranking, cede 6-4 4-6 6-4 allo spagnolo Martin Landaluce (n.63 Atp) in un altro incontro condizionato dallo stop per pioggia. Luciano Darderi, n.23 del mondo e 19 del seeding, viene sconfitto nettamente 6-4 6-2 dall'australiano Rinky Hijikata (n.93). Escono a testa alta Mattia Bellucci e Matteo Berrettini, che avevano i due match più difficili contro i due cechi: Bellucci cede 7-5 2-6 7-6 a Jakub Mensik, mentre Berrettini si arrende 6-4 6-7 6-3 a Jiri Lehecka. Da segnalare la clamorosa eliminazione di Novak Djokovic, che esce subito di scena contro l'argentino Thiago Agustin Tirante, che si impone 2-6 6-4 6-4, mentre la prima testa di serie Alexander Zverev rimonta il britannico Cameron Norrie 3-6 6-3 6-3. Oggi in campo altri due italiani: non prima delle 18:10 Lorenzo Musetti affronterà il tedesco Daniel Altmaier, mentre non prima delle 2:10 Lorenzo Sonego se la vedrà col padrone di casa Frances Tiafoe.