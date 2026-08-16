Cobolli ok a fatica, cuore Berrettini ma non basta: i risultati degli azzurri a Cincinnati

Flavio Cobolli si qualifica al terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro, n.9 del mondo e settima testa di serie del torneo, ha superato il serbo Miomir Kecmanovic, n.60 Atp, con il punteggio di 6-1 4-6 6-3 in due ore di gioco. Il suo match è stato condizionato da una interruzione di un'ora e mezza per la pioggia all'inizio del secondo set. Il romano affronterà il belga Alexander Blockx, numero 28 del seeding, contro cui ha perso l'unico precedente fin qui lo scorso 8 aprile a Montecarlo (6-3 6-3).