Djokovic shock, collassa in campo e rivela: "Ho un problema di salute da anni"

Finisce subito il Masters 1000 di Cincinnati per Novak Djokovic , eliminato all'esordio dall'argentino Thiago Agustin Tirante per 2-6 6-4 6-4. Il serbo ha accusato il caldo e l'umidità, tant'è che durante un medical time-out ha addirittura vomitato su un asciugamano e in generale lo si è visto piegarsi più volte durante l'incontro.

Djokovic e i problemi di salute

Al termine dell'incontro, il 24 volte campione slam ha ammesso di avere "un problema di salute che mi porto dietro e mi dà fastidio da qualche anno. Ho un sacco di problemi specialmente quando c'è molta umidità e molto caldo". Djokovic si è detto "consapevole delle condizioni a Cincinnati, ma c'è anche dell'altro che influisce e peggiora le cose, come la tensione e il nervosismo di una partita". Chiusura sull'eventuale ritorno a Cincinnati il prossimo anno: "Lo spero, ma sfortunatamente a questo punto penso di no". Non è la prima volta che i giocatori soffrono il caldo e l'umidità del Masters 1000 in Ohio: l'anno scorso Jannik Sinner fu costretto a ritirarsi dopo soli 5 game nella finale contro Carlos Alcaraz, mentre nel 2023 lo stesso Djokovic, sempre in finale con Alcaraz, accusò dei problemi nel corso del match ma riuscì comunque a imporsi in rimonta (5-7 7-6 7-6) in una delle vittorie più epiche della sua carriera.