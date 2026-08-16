Musetti, buona la prima a Cincinnati: Altmaier battuto in 2 set, chi sfiderà Lorenzo al terzo turno

Debutto vincente per Lorenzo Musetti al "Cincinnati Open", settimo Masters 1000 della stagione (con montepremi totale pari a 9.415.725 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center della metropoli dell'Ohio. Il 24enne carrarino, decima testa di serie e in tabellone direttamente al secondo turno, ha regolato per 6-4 6-2 il tedesco Daniel Altmaier.