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Musetti, buona la prima a Cincinnati: Altmaier battuto in 2 set, chi sfiderà Lorenzo al terzo turno

Il tennista carrarino ha regolato il tedesco col punteggio di 6-4 6-2
1 min
musettiAltmaierCincinnati

Debutto vincente per Lorenzo Musetti al "Cincinnati Open", settimo Masters 1000 della stagione (con montepremi totale pari a 9.415.725 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center della metropoli dell'Ohio. Il 24enne carrarino, decima testa di serie e in tabellone direttamente al secondo turno, ha regolato per 6-4 6-2 il tedesco Daniel Altmaier.

Zheng il prossimo avversario

Ora la sfida contro Michael Zheng, 22enne statunitense numero 110 Atp, proveniente dalle qualificazioni, che ha eliminato Ugo Humbert, numero 24 del seeding, per 6-4 6-3. Fra i due nessun precedente. Per quanto riguarda gli altri big, iniziano col piede giusto Felix Auger-Aliassime e Daniil Medvedev: il canadese, seconda forza del tabellone, supera 6-3 7-5 Stefanos Tsitsipas mentre il 30enne moscovita (n.4) si è imposto per 6-4 7-5 su Marco Trungelliti.

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