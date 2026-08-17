Sinner scrive a Curtis e Sara svela: “Ho urlato! Non ci potevo credere”. Jannik 25 anni, ora sprint Us Open

Tornando a Sinner, ha ricevuto gli auguri anche della Feder tennis che gli ha dedicato una lettera pubblica . Eccone uno stralcio: “ Caro, carissimo Jannik... Tanti, tantissimi affettuosissimi auguri per i tuoi 25 anni. Un quarto di secolo. Un numero simbolico che merita di essere festeggiato come si deve. Come solo tu saprai fare, con il tuo inimitabile stile. La Fitp guidata dal presidente Binaghi , il gruppo dirigente e i tesserati (insieme agli appassionati), ti è grata di esistere, come si direbbe tra amici. Sai bene che ti aspettavamo da tempo immemorabile, noi tennisti della domenica: desideravamo il n.1 al mondo italiano".

"Tu ce lo hai regalato, ci hai soddisfatto come il genio della lampada. Hai anche mostrato al mondo che gli italiani non sono etichettabili con i luoghi comuni che usa per denigrarci. L’Italia ti ama ed è pazza di te, nonostante tu non abbia fatto nulla per chiedere onori e fama, ottenere prime pagine e copertine. Ti sei solo, e sempre, comportato in maniera garbata ed educata. In ogni situazione e con ogni persona, a prescindere dal rango sociale”.