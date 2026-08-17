Sinner scrive a Curtis e Sara svela: “Ho urlato! Non ci potevo credere”. Jannik 25 anni, ora sprint Us Open

TORINO - Si allunga la lista delle azzurre “sedotte” da Jannik Sinner. Prima Larissa Iapichino, che l’altra settimana aveva confessato quanto stimasse e gli piacesse l’altoatesino per il suo modo di essere oltre che di vincere. Poi ecco la volta di Sara Curtis, la star del nuoto non solo più italiano ed europeo ma anche mondiale, con il record iridato nei 50 dorso ritoccato addirittura due volte. “Quando Sinner mi ha scritto per farmi i complimenti ho urlato! Non ci potevo credere. E poi mi hanno scritto anche le compagne di allenamento degli Usa”. Del resto c’è poco da stupirsi, Sinner è il primo tifoso dei giovani talenti emergenti italiani: da Kimi Antonelli nella Formula 1 a Marco Bezzecchi nel motomondiale per citarne due. Per non parlare dei suoi colleghi di racchetta azzurri che non perde mai l’occasione di elogiare quando si tratta di esaltare il momento d’oro del nostro tennis. Ieri è stata una giornata di relax per Jannik che ha trascorso con gli amici il suo 25° compleanno a Montecarlo.
Sinner e la missione US Open
Da oggi è atteso a Torino presso il J Medical dove dovrebbe concludere il percorso di cure e trattamenti per il sovraccarico al ginocchio destro che ha consigliato di saltare il Masters 1000 di Cincinnati iniziato a metà della scorsa settimana. A questo punto, salvo imprevisti o complicazioni, il numero 1 al mondo dovrebbe volare alla volta di New York a fine settimana per prendere parte all’ultimo Slam del 2026, ovvero gli US Open che cominceranno lunedì 31 agosto per concludersi domenica 13 settembre. A proposito di US Open proseguono i tam tam dalla Spagna in cui si preannuncia il probabile forfeit di Alcaraz. Se così fosse, bisognerà ricalibrare e ripesare il tipo di infortunio al polso con cui sta lottando e che lo ha messo ai box dall’ormai lontano 14 aprile: quindi parliamo di oltre quattro mesi fa.
Gli auguri della Fitp
Tornando a Sinner, ha ricevuto gli auguri anche della Federtennis che gli ha dedicato una lettera pubblica. Eccone uno stralcio: “Caro, carissimo Jannik... Tanti, tantissimi affettuosissimi auguri per i tuoi 25 anni. Un quarto di secolo. Un numero simbolico che merita di essere festeggiato come si deve. Come solo tu saprai fare, con il tuo inimitabile stile. La Fitp guidata dal presidente Binaghi, il gruppo dirigente e i tesserati (insieme agli appassionati), ti è grata di esistere, come si direbbe tra amici. Sai bene che ti aspettavamo da tempo immemorabile, noi tennisti della domenica: desideravamo il n.1 al mondo italiano".
"Tu ce lo hai regalato, ci hai soddisfatto come il genio della lampada. Hai anche mostrato al mondo che gli italiani non sono etichettabili con i luoghi comuni che usa per denigrarci. L’Italia ti ama ed è pazza di te, nonostante tu non abbia fatto nulla per chiedere onori e fama, ottenere prime pagine e copertine. Ti sei solo, e sempre, comportato in maniera garbata ed educata. In ogni situazione e con ogni persona, a prescindere dal rango sociale”.
TORINO - Si allunga la lista delle azzurre “sedotte” da Jannik Sinner. Prima Larissa Iapichino, che l’altra settimana aveva confessato quanto stimasse e gli piacesse l’altoatesino per il suo modo di essere oltre che di vincere. Poi ecco la volta di Sara Curtis, la star del nuoto non solo più italiano ed europeo ma anche mondiale, con il record iridato nei 50 dorso ritoccato addirittura due volte. “Quando Sinner mi ha scritto per farmi i complimenti ho urlato! Non ci potevo credere. E poi mi hanno scritto anche le compagne di allenamento degli Usa”. Del resto c’è poco da stupirsi, Sinner è il primo tifoso dei giovani talenti emergenti italiani: da Kimi Antonelli nella Formula 1 a Marco Bezzecchi nel motomondiale per citarne due. Per non parlare dei suoi colleghi di racchetta azzurri che non perde mai l’occasione di elogiare quando si tratta di esaltare il momento d’oro del nostro tennis. Ieri è stata una giornata di relax per Jannik che ha trascorso con gli amici il suo 25° compleanno a Montecarlo.