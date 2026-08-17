Cobolli batte Blockx, è agli ottavi a Cincinnati. A Darderi il derby con Arnaldi e Musetti nel doppio

Flavio Cobolli è approdato agli ottavi di finale del "Cincinnati Open" , il Masters 1000 con montepremi totale pari a 9.415.725 dollari che si sta disputando sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center della città dell'Ohio. Il tennista romano, numero 10 del mondo e settimo favorito del tabellone, ha vinto nei sedicesimi di finale contro il belga Alexander Blockx , numero 32 del ranking internazionale e 28ª testa di serie del seeding, con il punteggio di 7-5, 4-6, 7-5. Nella terza frazione Cobolli era sotto nel punteggio per 5-3 ma, a ruota, ha strappato due volte il servizio all'avversario, conquistando i decisivi quattro giochi di fila. Agli ottavi di finale l'azzurro attende ora il vincente della sfida fra lo spagnolo Rafael Jodar e il cileno Alejandro Tabilo.

Il derby nel doppio

Luciano Darderi e Tomas Martin Etcheverry hanno sconfitto Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti nel primo turno del torneo di doppio del "Cincinnati Open", il Masters 1000 che si sta disputando sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center della città dell'Ohio. L'italo-argentino e l'altro 'albiceleste' si sono imposti sul ligure e sul toscano col punteggio di 7-5, 7-6(4). Agli ottavi di finale Darderi ed Etcheverry attendono i vincitori del match fra la coppia composta da Guido Andreozzi e Manuel Guinard e il duo formato da Robert Galloway ed Evan King.