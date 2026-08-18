Musetti vola agli ottavi di Cincinnati, Zheng ko in due set: ecco chi sfiderà

Lorenzo Musetti ha ottenuto il pass per gli ottavi di finale del "Cincinnati Open", il Masters 1000 con montepremi totale pari a 9.415.725 dollari che si sta disputando sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center della città dell'Ohio. Il tennista toscano, numero 15 del mondo e decimo favorito del seeding, ha vinto nei sedicesimi di finale con facilità, piegando lo statunitense Michael Zheng, numero 110 del ranking internazionale, promosso dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-1 6-3.