Kyrgios shock, positivo all’antidoping! L’accusatore di Sinner sospeso dall’Atp

"Volevo che lo sapeste prima da me. Recentemente sono risultato positivo a un test antidoping a Maiorca, per la presenza di cocaina . Ho commesso un grave errore e me ne assumo la piena responsabilità . Chiedo scusa ai miei fan, alla mia famiglia, ai miei sponsor e a tutti coloro che mi sono vicini. Soprattutto, chiedo scusa ai ragazzi che mi seguono. So che questo è un esempio e sono profondamente deluso da me stesso", così inizia il lungo messaggio di scuse che il tennista australiano ha pubblicato sul proprio account Instagram.

E poi ha spiegato la situazione, spiegando come i tanti infortuni degli ultimi anni lo abbiano messo a dura prova anche a livello mentale: "Non cercherò scuse, ma voglio spiegare il contesto in cui mi trovo. Gli infortuni degli ultimi due anni mi hanno messo a dura prova, sia fisicamente che mentalmente. Il mio corpo non è stato in grado di fare ciò che la mia mente si aspettava, e accettare di essere vicino alla fine della mia carriera è stato più difficile di quanto immaginassi. Ho sempre detto di non aver scelto il tennis, ma che è stato il tennis a scegliere me. Ma lasciare andare qualcosa che è stata tutta la mia vita è una delle cose più difficili che abbia mai dovuto affrontare. A volte mi sono sentito impotente e solo. Niente di tutto ciò giustifica quello che ho fatto".