Kyrgios shock, positivo all’antidoping! L’accusatore di Sinner sospeso dall’Atp

Nick Kyrgios nei guai. Il tennista australiano è stato provvisoriamente sospeso dall'ITIA, International Tennis Integrity Agency, nell'ambito del Programma antidoping del tennis per essere risultato positivo alla cocaina. Il campione sotto osservazione è stato raccolto in occasione dell'Atp 250 di Maiorca, a cui il trentunenne ha preso parte lo scorso giugno. L'ex numero 13 al mondo ne ha parlato sui social: "Ho commesso un grave errore e me ne assumo la piena responsabilità". In passato, Nick Kyrgios era stato un aspro accusatore di Jannik Sinner, risultato positivo al Clostebol (per il quale ha patteggiato tre mesi di squalifica nella primavera del 2025).
Kyrgios sospeso dall'Itia: l'accaduto
Nick Kyrgios è stato sospeso dall'Itia in seguito alla positività alla cocaina riscontrata in un controllo antidoping nelle settimane passate. Il finalista di Wimbledon 2022 ha fornito un campione durante un torneo Atp 250 a Maiorca, in Spagna, il 22 giugno 2026. Il 17 luglio, un laboratorio accreditato dalla Wada, l'Agenzia mondiale antidoping, ha confermato la presenza di benzoilecgonina, un metabolita della cocaina. La sostanza è inserita nella lista Wada delle sostanze proibite ed è vietata in competizione. Da qui è scaturita la sospensione provvisoria obbligatoria, scattata il 4 agosto.
Il messaggio di Nick Kyrgios
"Volevo che lo sapeste prima da me. Recentemente sono risultato positivo a un test antidoping a Maiorca, per la presenza di cocaina. Ho commesso un grave errore e me ne assumo la piena responsabilità. Chiedo scusa ai miei fan, alla mia famiglia, ai miei sponsor e a tutti coloro che mi sono vicini. Soprattutto, chiedo scusa ai ragazzi che mi seguono. So che questo è un esempio e sono profondamente deluso da me stesso", così inizia il lungo messaggio di scuse che il tennista australiano ha pubblicato sul proprio account Instagram.
E poi ha spiegato la situazione, spiegando come i tanti infortuni degli ultimi anni lo abbiano messo a dura prova anche a livello mentale: "Non cercherò scuse, ma voglio spiegare il contesto in cui mi trovo. Gli infortuni degli ultimi due anni mi hanno messo a dura prova, sia fisicamente che mentalmente. Il mio corpo non è stato in grado di fare ciò che la mia mente si aspettava, e accettare di essere vicino alla fine della mia carriera è stato più difficile di quanto immaginassi. Ho sempre detto di non aver scelto il tennis, ma che è stato il tennis a scegliere me. Ma lasciare andare qualcosa che è stata tutta la mia vita è una delle cose più difficili che abbia mai dovuto affrontare. A volte mi sono sentito impotente e solo. Niente di tutto ciò giustifica quello che ho fatto".
La decisione di Kyrgios, la sospensione e il futuro
Nick Kyrgios ha deciso di prendersi una pausa dai social network e dalla vita pubblica. Lo ha comunicato lo stesso australiano sempre su Instagram: "La buona notizia è che questo mi ha fatto riflettere. Per i prossimi 28 giorni mi allontanerò dai social media e dalla vita pubblica per concentrarmi su me stesso. Chiedo a tutti di rispettare la mia privacy durante questo periodo, e soprattutto la privacy della mia famiglia. Mi dispiace. Mi impegnerò e tornerò migliore. Nick". Intanto, in seguito alla positività riscontrata lo scorso 17 luglio, è scattata la sospensione provvisoria dal 4 agosto. La benzoilecgonina, metabolita della cocaina, è una sostanza proibita per la Wada. Nick Kyrgios adesso avrà la possibilità di presentare ricorso, ma per ora non risulta ancora averlo fatto.
Le accuse a Sinner per il caso Clostebol
Tredicesima posizione come best ranking nella classica Atp, una finale a Wimbledon e sette titoli Atp: Nick Kyrgios ha avuto una carriera da eterno incompiuto. L'australiano si è reso protagonista più per le dichiarazioni al veleno che per i colpi (comunque presenti nel suo repertorio) in campo. "Congratulazioni a Clostebol e Trimetazidina", così aveva attaccato Jannik Sinner e Iga Swiatek in seguito alle rispettive vittorie sull'erba dell'All England Club nel 2025. Proprio l'italiano è finito spesso nei pensieri di Kyrgios, che lo ha attaccato per la positività nel caso Clostebol del 2024 (con la squalifica scontata nel 2025).
L'australiano non aveva perso occasione di attaccare l'altoatesino sui social e nei vari podcast a cui partecipava. "È ridicolo, sia che si tratti di una assunzione accidentale o pianificata. Vieni testato due volte e risulti positivo a una sostanza proibita (uno steroide). Dovresti restare fermo 2 anni. La tua prestazione è stata migliorata", aveva scritto su X. E poi aveva aggiunto: "A questo punto, i giocatori che saltano un controllo vengono puniti con severità maggiore rispetto a chi fa uso di steroidi. Probabilmente è stato testato mentre la sostanza veniva smaltita? La quantità non conta. Che diavolo stava facendo il suo team in ogni caso? La realtà è che ha fallito 2 test per steroidi: dovrebbe essere squalificato". A distanza di due anni, un vecchio tweet del trentunenne fa sorridere: "Io almeno sono pulito", aveva scritto attaccando (di nuovo) Jannik Sinner.
Nick Kyrgios nei guai. Il tennista australiano è stato provvisoriamente sospeso dall'ITIA, International Tennis Integrity Agency, nell'ambito del Programma antidoping del tennis per essere risultato positivo alla cocaina. Il campione sotto osservazione è stato raccolto in occasione dell'Atp 250 di Maiorca, a cui il trentunenne ha preso parte lo scorso giugno. L'ex numero 13 al mondo ne ha parlato sui social: "Ho commesso un grave errore e me ne assumo la piena responsabilità". In passato, Nick Kyrgios era stato un aspro accusatore di Jannik Sinner, risultato positivo al Clostebol (per il quale ha patteggiato tre mesi di squalifica nella primavera del 2025).
Kyrgios sospeso dall'Itia: l'accaduto
Nick Kyrgios è stato sospeso dall'Itia in seguito alla positività alla cocaina riscontrata in un controllo antidoping nelle settimane passate. Il finalista di Wimbledon 2022 ha fornito un campione durante un torneo Atp 250 a Maiorca, in Spagna, il 22 giugno 2026. Il 17 luglio, un laboratorio accreditato dalla Wada, l'Agenzia mondiale antidoping, ha confermato la presenza di benzoilecgonina, un metabolita della cocaina. La sostanza è inserita nella lista Wada delle sostanze proibite ed è vietata in competizione. Da qui è scaturita la sospensione provvisoria obbligatoria, scattata il 4 agosto.