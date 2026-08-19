Cobolli super, rimonta Jodar e si prende i quarti del Masters 1000 di Cincinnati

CINCINNATI (Stati Uniti) - Continua ai quarti l'avventura di Flavio Cobolli nel Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista romano, numero 9 del ranking, supera in tre set in rimonta lo spagnolo Rafa Jodar (numero 11 del circuito) e ora se la vedrà contro uno tra Alexander Zverev e Tommy Paul per un posto in semifinale. 4-6, 7-6(3), 6-3 dopo poco più di 2 ore e mezza di gioco per Flavio capace di ribaltare lo svantaggio della prima frazione per poi accendersi nel tie-break del secondo set. Per le speranze azzurre c'è anche Lorenzo Musetti che in serata affronterà il portoghese Jaime Faria.

La rimonta di Cobolli

La battaglia si infiamma nel terzo game con lo spagnolo che annulla due palle break per poi sciuparne quattro nel quarto e nel sesto. Alla fine Rafa allunga nell'ottavo, ma viene subito recuperato sul 5-4. Sembra tutto destinato al tie break ma è ancora lo spagnolo a scippare il servizio nel decimo game che vale il 6-4 del primo game. Una sfida equilibrata che segue uno spartito simile anche nel secondo parziale. Nel settimo game Cobolli ruba il servizio, ma viene recuperato in quello successivo sul 4-4 con l'incontro che scivola, questa volta sì, al tie break. Flavio subisce il primo mini break ma non arretra, ne piazza ben tre e sul 7-3 prolunga tutto al terzo e decisivo set. L'azzurro ritrova convinzione e nel sesto game si porta a casa l'allungo del 4-2, per poi chiudere al secondo match point sul 6-3.