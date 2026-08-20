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Musetti vola ai quarti di Cincinnati, Faria si inchina in 2 set: il prossimo avversario

L’azzurro numero 12 Atp supera il portoghese numero 70 e avanza al 1000 in Ohio
2 min
musettifariaCincinnati

Lorenzo Musetti avanza a Cincinnati. Il numero 3 d’Italia supera in 2 set il portoghese numero 70 Atp Jaime Faria con il finale di 7-5, 6-2. Uno score che segue il successo su Michael Zheng (6-1, 6-3) e prima ancora l’esordio contro Daniel Altmaier (6-4, 6-2). A contendere all’azzurro l’accesso alla semifinale sarà Frances Tiafoe, a sua volta uscito vincitore dal confronto con il connazionale Learner Tien, sconfitto con il finale 6-4, 4-6, 6-4. Il vincitore affronterà uno tra Taylor Fritz e Brandon Nakashima. Tra gli altri azzurri in gara a Mason, anche il numero 2 d'Italia e 8 al mondo Flavio Cobolli, che sfiderà Tommy Paul dopo avere sconfitto Rafael Jodar in 3 set: sullo stesso lato del tabellone, Arthur Fils e Thiago Tirante.

Musetti-Tiafoe: i precedenti

Musetti e Tiafoe si ritrovano per la 7ª volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che riporta 3 successi per parte, di cui l’ultimo dell’azzurro al Roland Garros 2025. I due si sono inoltre già affrontati sul cemento di Mason.

  • 2025, Roland Garros, quarti di finale, Musetti b. Tiafoe 6-2, 4-6, 7-5, 6-2
  • 2024, Cincinnati, sedicesimi di finale, Tiafoe b. Musetti 6-3, 6-2
  • 2023, Stoccarda, quarti di finale, Tiafoe b. Musetti 6-7(6), 7-6(4), 6-2
  • 2023, Roma, sedicesimi di finale, Musetti b. Tiafoe 5-7, 6-4, 6-3
  • 2023, United Cup, finale, Tiafoe b. Musetti 6-2, rit.
  • 2021, Acapulco, ottavi di finale, Musetti b. Tiafoe 2-6, 6-3, 7-6(1)

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