Musetti vola ai quarti di Cincinnati, Faria si inchina in 2 set: il prossimo avversario

Lorenzo Musetti avanza a Cincinnati. Il numero 3 d’Italia supera in 2 set il portoghese numero 70 Atp Jaime Faria con il finale di 7-5, 6-2. Uno score che segue il successo su Michael Zheng (6-1, 6-3) e prima ancora l’esordio contro Daniel Altmaier (6-4, 6-2). A contendere all’azzurro l’accesso alla semifinale sarà Frances Tiafoe, a sua volta uscito vincitore dal confronto con il connazionale Learner Tien, sconfitto con il finale 6-4, 4-6, 6-4. Il vincitore affronterà uno tra Taylor Fritz e Brandon Nakashima. Tra gli altri azzurri in gara a Mason, anche il numero 2 d'Italia e 8 al mondo Flavio Cobolli, che sfiderà Tommy Paul dopo avere sconfitto Rafael Jodar in 3 set: sullo stesso lato del tabellone, Arthur Fils e Thiago Tirante.