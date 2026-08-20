"Pronto a tornare": così Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritorno nel circuito per partecipare ai prossimi US Open attraverso un video pubblicato sul proprio canale Instagram. Dopo essere rimasto fuori per quattro mesi a causa di un infortunio al polso destro, dopo aver slittato il rientro dando forfait anche al Masters 1000 di Cincinnati, il fenomeno spagnolo sarà nel tabellone dell'ultimo Slam dell'anno per rimettersi in corsa alla caccia del numero 1, Jannik Sinner.
L'ultima di Alcaraz
Per il campione azzurro ci sarà dunque l'occasione di ritrovare il suo amico-rivale che è stato a lungo ai box a guardare i trionfi di Jan. Alcaraz, infatti. non disputa un incontro ufficiale dalla sfida contro il finlandese Otto Virtanen a Barcellona, lo scorso 14 aprile, poco dopo aver raggiunto la finale del Masters 1000 di Montecarlo, persa contro Jannik Sinner. Sceso al terzo gradino del ranking, Alcaraz dovrà testare la sua condizione sperando di riuscire ad arrivare il più a lungo possibile dovendo difendere il titolo conquistato nel 2025.