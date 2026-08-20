Cobolli rimonta e batte Paul al terzo set! Flavio vola in semifinale a Cincinnati: ecco chi sfiderà

Come contro Rafa Jodar agli ottavi, Flavio Cobolli si regala una super rimonta e battendo Tommy Paul conquista il pass per la semifinale nel Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista azzurro vince in 2-6, 6-3, 6-4 dopo quasi due ore di gioco e ora dovrà vedersela con uno tra Tirante e Fils.
La partita
Scippa subito il servizio lo statunitense che si mette davanti nel punteggio. Nel settimo game Paul allunga ulteriormente per poi chiudere il primo parziale nel suo turno di battuta in 6-2 in meno di mezz'ora. Nel secondo Flavio si scuote e al 4° game trova il suo primo break dell'incontro, assicurandosi un vantaggio che lo porta a pareggiare i conti in 6-3 rimandando il verdetto al terzo e decisivo set. L'equilibrio regna sovrano, ma col passare dei game Cobolli prima spreca quattro palle break, poi trova l'allungo sul 5-4 e al primo match point conquista un posto in semifinale. Resta acceso il sogno per il romano, ora toccherà a Musetti, nell'altro lato del tabellone, riuscire a coltivare la posibilità di vedere una finale tricolore negli States.