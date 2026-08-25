Sinner a casa Juve dopo il forfait agli Us Open. E sui ko Jannik-Alcaraz ecco i consigli di Federer!

Momento complicato, dunque, sia per l'italiano che per lo spagnolo, ai box per quattro mesi a causa di un infortunio al polso. A consigliare i due tennisti è una leggenda di questo sport, Roger Federer , presente ininterrottamente dal 2000 al 2016 nei tornei dello Slam. Lo svizzero ne ha disputati 65 di fila , piazzandosi dietro solo a Andreas Seppi (66), Fernando Verdasco (67) e Feliciano Lopez (79). Presente a New York, dove è tornato per regalare alcune esibizioni oltre a una suggestiva seduta di allenamento con Lorenzo Musetti, il classe '81 si è permesso di dare un consiglio a Sinner e Alcaraz: "Ogni infortunio fa storia a sé. Alcuni sono sfortunati, altri capitano perché magari hai spinto un po' troppo oltre o per l'accumulo di tanti fattori. Non conosco la gravità o la dinamica esatta dei loro problemi, ma chiaramente il momento peggiore per infortunarsi è subito prima del Roland Garros, perché poi rischi di saltare Parigi e Wimbledon dato che sono consecutivi, e diventa una rincorsa affannosa per l'Us Open, come abbiamo visto con Carlos. Io ho sempre cercato di programmare un buon calendario inserendo pause adeguate, anche se è più facile a dirsi che a farsi".

Federer: "Fondamentale stabilire le priorità"

Federer ripercorre anche la proprio storia: "Ho preso i miei rischi piazzando più tornei di quanti avrei dovuto, ma sono sempre riuscito a portarli a termine. Credo sia fondamentale stabilire le priorità: per alcuni può essere la tournée americana, per gli australiani lo Slam di casa. Ognuno ha periodi diversi dell'anno in cui vuole raggiungere il picco di forma, anche perché è impossibile essere al top venti volte l'anno. I tifosi non dovrebbero dimenticarlo: è dura essere al massimo in ogni singolo match. Ora con i Masters 1000 spalmati su due settimane c'è una nuova dinamica a cui i giocatori, insieme ai preparatori e agli allenatori, si stanno adattando fisicamente e mentalmente". Tocca dunque trovare un compromesso: "Io sono orgoglioso di essere riuscito a giocare da gennaio a novembre senza interruzioni - conclude -. Non ho quasi mai saltato la stagione indoor, l'Australia o i tornei americani. C'ero quasi sempre. Ma eravamo sempre molto attenti a programmare il passo successivo, e non ho mai voluto incentrare la mia carriera esclusivamente sugli Slam. Ricordo che Pete Sampras verso la fine parlava solo di Slam, ma a me quell'approccio non piaceva per me stesso. Amavo troppi altri tornei e adoravo il circuito ATP. Quindi ho cercato di dare priorità a tutto, mettendo però al primo posto la salute del corpo e il benessere mentale, perché se giochi in continuazione finisci per logorarti".

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