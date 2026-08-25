Sinner a casa Juve dopo il forfait agli Us Open. E sui ko Jannik-Alcaraz ecco i consigli di Federer!

Prosegue senza sosta il percorso di recupero di Jannik Sinner dopo l'infortunio al ginocchio destro che lo ha messo ko costringendolo a rinunciare alla partecipazione allo Us Open, ultimo Slam della stagione. Il tennista italiano ha fatto nuovamente tappa al J Medical, diventato ormai quasi una seconda casa, per ulteriori controlli. L’ultima partita disputata dal numero uno al mondo resta dunque la finale di Wimbledon del 12 luglio, vinta contro Alexander Zverev: da allora il problema al ginocchio destro ha progressivamente cambiato i suoi programmi.
Sinner ai box: cosa è successo
Dopo il trionfo londinese, l'altoatesino ha osservato un periodo di riposo e successivamente ha ripreso gli allenamenti, ma il dolore ha impedito di seguire il programma previsto. Il primo segnale concreto è arrivato con la rinuncia al Masters 1000 di Montreal. Il rientro a Monte Carlo ha permesso a Sinner di valutare più attentamente la risposta del ginocchio e, nelle settimane successive, sono arrivati nuovi controlli e terapie tra Milano e il J Medical di Torino. Anche Cincinnati è stato sacrificato nel tentativo di recuperare in tempo per New York. L’obiettivo era giocare gli Us Open, ma i test effettuati tornando ad allenarsi nel Principato hanno dato una risposta diversa: serve ancora tempo per recuperare.
Il messaggio social di Sinner: “Sono molto triste e deluso”
Il 21 agosto è arrivata la decisione definitiva: Jannik ha annunciato sui propri canali social il forfait agli Us Open. Una scelta dolorosa, ma maturata dopo il confronto con il team e lo staff medico. Nel messaggio pubblicato su Instagram, l’azzurro ha spiegato: “Anche se ho lavorato duramente con il mio team e il mio staff medico, abbiamo ora dovuto prendere la difficile decisione che non potrò competere agli Us Open quest’anno”. Sinner ha poi raccontato il passaggio decisivo della sua preparazione: “Siamo tornati in campo a Monte Carlo negli ultimi giorni e ci siamo resi conto che ho ancora bisogno di più tempo per recuperare dal mio problema al ginocchio destro”. La rinuncia ha avuto anche un peso emotivo evidente: “Sono ovviamente molto triste e deluso, dato che New York occupa un posto speciale nel mio cuore”.
Il piano di Sinner: recupero in Europa e obiettivo tournée asiatica
Il messaggio conclusivo dello stesso Sinner guarda già avanti: “Il piano ora è di rimanere in Europa e continuare il recupero con il team medico e di preparazione atletica, con l’obiettivo di essere pronto per la tournée asiatica e per i tornei di Pechino e Shanghai”. Dopo la delusione di New York, dunque, la parola d’ordine è una sola: recuperare senza fretta, per tornare in campo nelle condizioni migliori possibili. Il forfait allo Us Open interrompe così una presenza costante di Sinner negli Slam dal suo debutto proprio in America nel 2019 e gli impedisce di tornare sul campo dove nel 2024 aveva conquistato il secondo Major della carriera, prima della finale persa contro Carlos Alcaraz nel 2025.
Federer e la lezione a Sinner e Alcaraz
Momento complicato, dunque, sia per l'italiano che per lo spagnolo, ai box per quattro mesi a causa di un infortunio al polso. A consigliare i due tennisti è una leggenda di questo sport, Roger Federer, presente ininterrottamente dal 2000 al 2016 nei tornei dello Slam. Lo svizzero ne ha disputati 65 di fila, piazzandosi dietro solo a Andreas Seppi (66), Fernando Verdasco (67) e Feliciano Lopez (79). Presente a New York, dove è tornato per regalare alcune esibizioni oltre a una suggestiva seduta di allenamento con Lorenzo Musetti, il classe '81 si è permesso di dare un consiglio a Sinner e Alcaraz: "Ogni infortunio fa storia a sé. Alcuni sono sfortunati, altri capitano perché magari hai spinto un po' troppo oltre o per l'accumulo di tanti fattori. Non conosco la gravità o la dinamica esatta dei loro problemi, ma chiaramente il momento peggiore per infortunarsi è subito prima del Roland Garros, perché poi rischi di saltare Parigi e Wimbledon dato che sono consecutivi, e diventa una rincorsa affannosa per l'Us Open, come abbiamo visto con Carlos. Io ho sempre cercato di programmare un buon calendario inserendo pause adeguate, anche se è più facile a dirsi che a farsi".
Federer: "Fondamentale stabilire le priorità"
Federer ripercorre anche la proprio storia: "Ho preso i miei rischi piazzando più tornei di quanti avrei dovuto, ma sono sempre riuscito a portarli a termine. Credo sia fondamentale stabilire le priorità: per alcuni può essere la tournée americana, per gli australiani lo Slam di casa. Ognuno ha periodi diversi dell'anno in cui vuole raggiungere il picco di forma, anche perché è impossibile essere al top venti volte l'anno. I tifosi non dovrebbero dimenticarlo: è dura essere al massimo in ogni singolo match. Ora con i Masters 1000 spalmati su due settimane c'è una nuova dinamica a cui i giocatori, insieme ai preparatori e agli allenatori, si stanno adattando fisicamente e mentalmente". Tocca dunque trovare un compromesso: "Io sono orgoglioso di essere riuscito a giocare da gennaio a novembre senza interruzioni - conclude -. Non ho quasi mai saltato la stagione indoor, l'Australia o i tornei americani. C'ero quasi sempre. Ma eravamo sempre molto attenti a programmare il passo successivo, e non ho mai voluto incentrare la mia carriera esclusivamente sugli Slam. Ricordo che Pete Sampras verso la fine parlava solo di Slam, ma a me quell'approccio non piaceva per me stesso. Amavo troppi altri tornei e adoravo il circuito ATP. Quindi ho cercato di dare priorità a tutto, mettendo però al primo posto la salute del corpo e il benessere mentale, perché se giochi in continuazione finisci per logorarti".
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Prosegue senza sosta il percorso di recupero di Jannik Sinner dopo l'infortunio al ginocchio destro che lo ha messo ko costringendolo a rinunciare alla partecipazione allo Us Open, ultimo Slam della stagione. Il tennista italiano ha fatto nuovamente tappa al J Medical, diventato ormai quasi una seconda casa, per ulteriori controlli. L’ultima partita disputata dal numero uno al mondo resta dunque la finale di Wimbledon del 12 luglio, vinta contro Alexander Zverev: da allora il problema al ginocchio destro ha progressivamente cambiato i suoi programmi.
Sinner ai box: cosa è successo
Dopo il trionfo londinese, l'altoatesino ha osservato un periodo di riposo e successivamente ha ripreso gli allenamenti, ma il dolore ha impedito di seguire il programma previsto. Il primo segnale concreto è arrivato con la rinuncia al Masters 1000 di Montreal. Il rientro a Monte Carlo ha permesso a Sinner di valutare più attentamente la risposta del ginocchio e, nelle settimane successive, sono arrivati nuovi controlli e terapie tra Milano e il J Medical di Torino. Anche Cincinnati è stato sacrificato nel tentativo di recuperare in tempo per New York. L’obiettivo era giocare gli Us Open, ma i test effettuati tornando ad allenarsi nel Principato hanno dato una risposta diversa: serve ancora tempo per recuperare.