Lo Russo: "Sinner mi ricorda Torino. Sostanza e poche parole". E sulle Atp Finals e l'Olimpico...

Sindaco Stefano Lo Russo , buongiorno. Il 18 ottobre 2021 veniva eletto: quanto sono stati pesanti questi anni? “ Sono stati anni molto intensi, perché siamo stati eletti in un momento in cui occorreva decidere dove impegnare molte risorse straordinarie, quelle del PNRR, e questo ha richiesto un’accelerazione incredibile nel lavoro della macchina comunale, nelle decisioni e nelle procedure da avviare. Un’altra grande sfida iniziale è stata la situazione finanziaria del Comune: quando siamo stati eletti, il quadro era molto complesso e presentava un rischio concreto di dissesto. Il sostegno del governo Draghi nel 2021, con un contributo straordinario destinato a Napoli e Torino, ci ha consentito di mettere in sicurezza i conti e di impostare un percorso solido di riequilibrio. È stato un passaggio fondamentale per restituire alla città capacità di programmazione e una prospettiva stabile per gli anni successivi ”. Cos’è che rivendica con maggior orgoglio tra gli obiettivi raggiunti? “ Sono molti i risultati che consideriamo importanti, e allo stesso tempo sappiamo che il lavoro di una città continua ogni giorno. Fin dall’inizio abbiamo lavorato su una duplice dimensione: da una parte costruire una visione di sviluppo di medio-lungo periodo, dall’altra migliorare concretamente la qualità della vita quotidiana. Sul primo versante penso alla linea 2 della metro, al nuovo piano regolatore, che disegna la strategia della città per i prossimi decenni, e ai grandi interventi di trasformazione urbana, dalla sistemazione di piazza Baldissera al progetto di pedonalizzazione di via Roma. Il Parco del Valentino rappresenta un altro grande progetto, composto da diversi tasselli, alcuni ormai prossimi all’inaugurazione, come la biblioteca civica centrale, altri destinati a completarsi nei prossimi 2-3 anni. Abbiamo lavorato anche per rafforzare il posizionamento nazionale e internazionale di Torino: abbiamo battuto tutti i record di presenze turistiche e di passeggeri all’aeroporto di Caselle, dati che raccontano una città più attrattiva e più riconoscibile. L’altra dimensione è quella della quotidianità: parchi, biblioteche di quartiere, scuole, edifici pubblici, luoghi per il sociale, mercati, impianti sportivi, residenze universitarie, manutenzioni e strade. Sono interventi diffusi che incidono direttamente sulla qualità della vita nei quartieri. Molto è stato fatto, molti interventi sono già avviati e il percorso prosegue per consolidare e completare quanto abbiamo impostato ”.

"A Torino una trasformazione demografica profonda"

Torino dove sta andando e dove dovrebbe andare? “Torino ha molti punti di forza e alcune condizioni strutturali su cui stiamo lavorando. Una riguarda la posizione geografica e quindi il tema delle connessioni; un’altra è l’equilibrio finanziario del Comune, su cui in questi anni abbiamo costruito un percorso di progressivo consolidamento che oggi ci consente di programmare con maggiore solidità. Il PNRR ci ha inoltre dato una leva importante per accelerare molti investimenti. C’è poi una trasformazione demografica profonda, che Torino condivide con il resto del Paese: cresce la popolazione anziana, mentre il saldo complessivo resta positivo grazie anche all’immigrazione. Oggi i cittadini di origine straniera rappresentano circa il 16% della popolazione, rispetto al 9% nazionale, e tra i minorenni arriviamo al 25%: un ragazzo su quattro. Questo dato ci racconta con chiarezza quale sarà la Torino dei prossimi anni: una città sempre più plurale, nella quale integrazione, formazione e opportunità saranno decisive. Partiamo da basi molto solide: una qualità della vita elevata, servizi diffusi, un costo della vita ancora accessibile per il ceto medio e una grande tradizione manifatturiera. Torino è storicamente una città del saper fare e oggi questa identità si intreccia sempre di più con l’innovazione, la ricerca e le nuove tecnologie. È qui che vediamo la prospettiva di sviluppo: tenere insieme manifattura avanzata, università, ricerca e capacità di attrarre talenti e investimenti. Per noi sviluppo economico e coesione sociale sono due elementi sinergici: la crescita è più forte quando produce opportunità diffuse e una città più coesa è anche più competitiva. Se dovessimo sintetizzare la strategia dei prossimi 10-15 anni, diremmo innovazione, sviluppo economico e qualità della vita, dentro un modello che tiene insieme crescita e coesione sociale”.

"Ufficio Grandi Eventi leva di promozione internazionale"

Tra le novità della sua amministrazione, quella di istituire un ufficio Grandi Eventi. Cosa dobbiamo aspettarci per il futuro? “Era parte integrante del nostro programma: considerare i Grandi Eventi come una leva di promozione nazionale e internazionale e, insieme, come un moltiplicatore economico per l’intero sistema torinese. Per questo abbiamo scelto di dotarci di una struttura dedicata, capace di seguire in modo specialistico una macchina organizzativa complessa che coinvolge sport, mobilità, accoglienza, servizi e promozione della città. I risultati ci dicono che la scelta è stata efficace. Oggi Torino gode di una reputazione molto alta tra chi decide dove collocare grandi eventi sportivi, perché non basta avere impianti adeguati: conta la capacità della città di funzionare bene nel suo insieme. Trasporti, alberghi, servizi, accessibilità e organizzazione fanno la differenza, e Torino ha dimensioni e caratteristiche che le consentono di offrire un’esperienza molto competitiva”.