Lo Russo: "Sinner mi ricorda Torino. Sostanza e poche parole". E sulle Atp Finals e l'Olimpico...

Sindaco Stefano Lo Russo, buongiorno. Il 18 ottobre 2021 veniva eletto: quanto sono stati pesanti questi anni? “Sono stati anni molto intensi, perché siamo stati eletti in un momento in cui occorreva decidere dove impegnare molte risorse straordinarie, quelle del PNRR, e questo ha richiesto un’accelerazione incredibile nel lavoro della macchina comunale, nelle decisioni e nelle procedure da avviare. Un’altra grande sfida iniziale è stata la situazione finanziaria del Comune: quando siamo stati eletti, il quadro era molto complesso e presentava un rischio concreto di dissesto. Il sostegno del governo Draghi nel 2021, con un contributo straordinario destinato a Napoli e Torino, ci ha consentito di mettere in sicurezza i conti e di impostare un percorso solido di riequilibrio. È stato un passaggio fondamentale per restituire alla città capacità di programmazione e una prospettiva stabile per gli anni successivi”. Cos’è che rivendica con maggior orgoglio tra gli obiettivi raggiunti? “Sono molti i risultati che consideriamo importanti, e allo stesso tempo sappiamo che il lavoro di una città continua ogni giorno. Fin dall’inizio abbiamo lavorato su una duplice dimensione: da una parte costruire una visione di sviluppo di medio-lungo periodo, dall’altra migliorare concretamente la qualità della vita quotidiana. Sul primo versante penso alla linea 2 della metro, al nuovo piano regolatore, che disegna la strategia della città per i prossimi decenni, e ai grandi interventi di trasformazione urbana, dalla sistemazione di piazza Baldissera al progetto di pedonalizzazione di via Roma. Il Parco del Valentino rappresenta un altro grande progetto, composto da diversi tasselli, alcuni ormai prossimi all’inaugurazione, come la biblioteca civica centrale, altri destinati a completarsi nei prossimi 2-3 anni. Abbiamo lavorato anche per rafforzare il posizionamento nazionale e internazionale di Torino: abbiamo battuto tutti i record di presenze turistiche e di passeggeri all’aeroporto di Caselle, dati che raccontano una città più attrattiva e più riconoscibile. L’altra dimensione è quella della quotidianità: parchi, biblioteche di quartiere, scuole, edifici pubblici, luoghi per il sociale, mercati, impianti sportivi, residenze universitarie, manutenzioni e strade. Sono interventi diffusi che incidono direttamente sulla qualità della vita nei quartieri. Molto è stato fatto, molti interventi sono già avviati e il percorso prosegue per consolidare e completare quanto abbiamo impostato”.
"A Torino una trasformazione demografica profonda"
Torino dove sta andando e dove dovrebbe andare? “Torino ha molti punti di forza e alcune condizioni strutturali su cui stiamo lavorando. Una riguarda la posizione geografica e quindi il tema delle connessioni; un’altra è l’equilibrio finanziario del Comune, su cui in questi anni abbiamo costruito un percorso di progressivo consolidamento che oggi ci consente di programmare con maggiore solidità. Il PNRR ci ha inoltre dato una leva importante per accelerare molti investimenti. C’è poi una trasformazione demografica profonda, che Torino condivide con il resto del Paese: cresce la popolazione anziana, mentre il saldo complessivo resta positivo grazie anche all’immigrazione. Oggi i cittadini di origine straniera rappresentano circa il 16% della popolazione, rispetto al 9% nazionale, e tra i minorenni arriviamo al 25%: un ragazzo su quattro. Questo dato ci racconta con chiarezza quale sarà la Torino dei prossimi anni: una città sempre più plurale, nella quale integrazione, formazione e opportunità saranno decisive. Partiamo da basi molto solide: una qualità della vita elevata, servizi diffusi, un costo della vita ancora accessibile per il ceto medio e una grande tradizione manifatturiera. Torino è storicamente una città del saper fare e oggi questa identità si intreccia sempre di più con l’innovazione, la ricerca e le nuove tecnologie. È qui che vediamo la prospettiva di sviluppo: tenere insieme manifattura avanzata, università, ricerca e capacità di attrarre talenti e investimenti. Per noi sviluppo economico e coesione sociale sono due elementi sinergici: la crescita è più forte quando produce opportunità diffuse e una città più coesa è anche più competitiva. Se dovessimo sintetizzare la strategia dei prossimi 10-15 anni, diremmo innovazione, sviluppo economico e qualità della vita, dentro un modello che tiene insieme crescita e coesione sociale”.
"Ufficio Grandi Eventi leva di promozione internazionale"
Tra le novità della sua amministrazione, quella di istituire un ufficio Grandi Eventi. Cosa dobbiamo aspettarci per il futuro? “Era parte integrante del nostro programma: considerare i Grandi Eventi come una leva di promozione nazionale e internazionale e, insieme, come un moltiplicatore economico per l’intero sistema torinese. Per questo abbiamo scelto di dotarci di una struttura dedicata, capace di seguire in modo specialistico una macchina organizzativa complessa che coinvolge sport, mobilità, accoglienza, servizi e promozione della città. I risultati ci dicono che la scelta è stata efficace. Oggi Torino gode di una reputazione molto alta tra chi decide dove collocare grandi eventi sportivi, perché non basta avere impianti adeguati: conta la capacità della città di funzionare bene nel suo insieme. Trasporti, alberghi, servizi, accessibilità e organizzazione fanno la differenza, e Torino ha dimensioni e caratteristiche che le consentono di offrire un’esperienza molto competitiva”.
"Obiettivo sport diffuso"
A Torino sono nate tante Federazioni sportive tra fine Ottocento e primo Novecento. Quanto è attenta la città alla possibilità che i cittadini possano praticare lo sport di base? “È un ambito su cui siamo molto determinati, perché lo sport di base incide direttamente sulla qualità della vita e svolge funzioni diverse ma strettamente collegate. Favorisce la socialità a tutte le età, dai giovani agli anziani, crea occasioni di relazione, contribuisce alla prevenzione e al benessere e può anche restituire una funzione a spazi dismessi, riportandoli dentro la vita dei quartieri. Torino parte da una rete di impianti sportivi molto forte. Pensiamo, ad esempio, alle piscine comunali: nel confronto con le altre grandi città siamo tra quelle che riescono a garantire un’offerta ampia a costi sostenibili. Per noi l’accessibilità economica dello sport è un punto centrale. Con l’assessore Carretta abbiamo promosso il pass per consentire ai ragazzi torinesi di praticare gratuitamente attività sportiva vicino a casa e abbiamo rafforzato il rapporto con il Cus, anche attraverso progetti come l’impianto del rugby a Grugliasco. L’obiettivo è rendere lo sport sempre più accessibile, diffuso e vicino alle persone”.
"Finals un patrimonio"
Parliamo di ATP Finals: Sinner le ha vinte due volte, Torino, cinque… Ora altre due edizioni. Qual è stata la ricetta vincente? “In questi anni abbiamo lavorato con grande determinazione per migliorare edizione dopo edizione, e credo che proprio questa continuità sia stata una delle chiavi del successo. Un grande evento si costruisce sulla qualità dell’organizzazione, sulla capacità di affrontare insieme i problemi e soprattutto sul gioco di squadra tra istituzioni. A Torino, anche quando ci sono sensibilità politiche diverse, su questi obiettivi siamo riusciti a lavorare in modo compatto, ed è un patrimonio importante. Abbiamo poi cercato fin dall’inizio di fare in modo che le Finals fossero vissute da tutta la città, non solo dentro il palazzetto: questo ha creato partecipazione, riconoscibilità e un legame molto forte con la comunità. I risultati ci hanno consentito di confermare Torino per il 2026 e il 2027. Continuiamo a lavorare con la stessa determinazione per arrivare al 2030, mettendo in campo tutto ciò che la città può offrire”.
"L'unione fa le Finals"
Il successo delle Finals a Torino è il frutto della sinergia virtuosa tra la Regione di destra e la città di sinistra. Non crede che in Italia si sia arrivati al punto in cui destra e sinistra, pur con i loro distinguo valoriali, inizino a remare di concerto, innanzitutto per il bene del Paese? “Sì, e credo che in questi ann i lo abbiamo dimostrato concretamente. Quando ci sono obiettivi importanti per la città e per il territorio, le istituzioni devono essere capaci di lavorare insieme, anche partendo da sensibilità politiche diverse. È quello che abbiamo fatto sulle ATP Finals e, più in generale, su molte delle grandi partite che hanno riguardato Torino. Comune, Regione, Camera di Commercio, sistema economico e organizzazioni del territorio si sono presentati spesso con una voce comune, soprattutto a livello nazionale e internazionale. Crediamo che questo sia un punto di forza da preservare: il confronto politico resta essenziale, ma sui grandi obiettivi condivisi serve capacità di costruire sintesi e risultati. Anche così la politica può recuperare fiducia e credibilità, mostrando di essere uno strumento utile per migliorare concretamente la vita delle comunità”.
"Sinner come Torino"
Torniamo al tennis. Cosa le piace di Sinner? “Mi piace molto, perché oltre alla straordinaria qualità tecnica rappresenta un modo di vivere lo sport nel quale mi riconosco: serietà, misura, lavoro e determinazione. È un campione capace di parlare soprattutto attraverso quello che fa, con grande rispetto per gli avversari e per il pubblico. In questo senso lo sento anche molto vicino a Torino: una città che ama la sostanza, il lavoro quotidiano e la capacità di raggiungere risultati importanti. Sinner rappresenta molto bene questi valori”. Lei fa sport? “Ho fatto sport da giovane e oggi, compatibilmente con il tempo che ho, cerco comunque di mantenermi attivo: ogni tanto vado a correre lungo il Po. Per oltre quattordici anni ho fatto l’arbitro di calcio, un’esperienza che mi ha dato moltissimo e che consiglierei a tutti. A giocare, invece, ero decisamente meno convincente: nelle squadre di ragazzini chi aveva meno talento con il pallone finiva spesso in porta o a fare l’arbitro, e io capii abbastanza presto quale fosse la mia strada. Era iniziato quasi per gioco ed è diventato qualcosa che mi ha appassionato molto, portandomi anche a girare l’Italia per tre anni ai tempi dell’Interregionale. Ho smesso nel 2004, ma è un’esperienza che sento ancora molto vicina”. In cosa le è servito fare l’arbitro? “Ho iniziato a sedici anni, in un’età in cui si forma molto del carattere. Fare l’arbitro ti abitua a decidere, ad assumerti la responsabilità delle scelte e a farlo sotto pressione, con tutti gli occhi addosso. All’inizio sei da solo, senza assistenti ufficiali, e devi imparare a leggere rapidamente le situazioni e a gestire anche le reazioni degli altri. È una scuola molto concreta: ti insegna che puoi prendere una decisione corretta e avere comunque qualcuno che la contesta, e che quindi devi mantenere equilibrio, concentrazione e serenità. Con il tempo affronti partite sempre più complesse e impari a governare la tensione. Ho arbitrato anche in Campania e in Sicilia, in campi molto caldi e davanti a migliaia di spettatori. Ricordo ancora adesso un Marcianise-Alcamo decisivo per la promozione in C2, con migliaia di persone e quasi ottocento tifosi arrivati dalla Sicilia. Esperienze così sono state una palestra formativa straordinaria e, ancora oggi, mi aiutano molto quando devo affrontare situazioni complesse o dibattiti particolarmente accesi”.
"Euro2032 chance per il calcio italiano"
Torino è serena per gli Europei 2032 di calcio? “Abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità e Torino parte da una posizione molto solida, perché dispone di impianti di livello internazionale, a cominciare dall’Allianz Stadium. Come appassionato di calcio e come tesserato, mi piacerebbe che gli Europei del 2032 fossero anche l’occasione per rilanciare il ruolo del calcio italiano. Lo sport italiano esprime eccellenze straordinarie in moltissime discipline e credo che il calcio abbia tutte le condizioni per tornare a essere protagonista. Torino, da questo punto di vista, è pronta e può mettere a disposizione esperienza, organizzazione e strutture di grande qualità”. A che punto è la partita col presidente Cairo per la cessione dello stadio Olimpico Grande Torino? “Siamo in attesa della proposta tecnica che ci è stata preannunciata e che dovrebbe essere ormai in una fase avanzata di elaborazione. Alla ripresa di settembre il Torino dovrebbe depositarla e a quel punto potremo valutarla per avviare, nel rispetto del codice degli appalti, il percorso di partenariato pubblico-privato. L’obiettivo che condividiamo resta quello di costruire una vera cittadella granata. In questi anni abbiamo già compiuto passi importanti: abbiamo completato il Robaldo, facendo ripartire una situazione ferma da tempo, e abbiamo definito il percorso per il Museo del Torino. Lo stadio rappresenta ora il passaggio più significativo e credo che ci siano le condizioni per affrontarlo con serietà e con una prospettiva positiva”.
"Volley e basket danno tanto alla città"
A settembre Europei di volley uomini, a febbraio Final Eight di basket: quanto danno alla città questi eventi sportivi? “Danno molto alla città, su due piani che per noi sono strettamente collegati. Il primo è quello della visibilità nazionale e internazionale, con ricadute importanti in termini di turismo, presenze e capacità di attrarre pubblico e attenzione su Torino. Il secondo riguarda il valore dello sport come linguaggio universale: lealtà, rispetto, inclusione e capacità di mettere in relazione persone e comunità diverse. In una fase storica segnata da forti tensioni internazionali, crediamo che anche i grandi eventi sportivi possano offrire un messaggio positivo di incontro e di pace. Per questo li consideriamo non soltanto occasioni di promozione e sviluppo, ma anche momenti capaci di rafforzare il senso di comunità e l’immagine di una città aperta e accogliente”. È fiducioso per un club di A1 di basket e di volley? “Sul volley Torino ha una storia importante, che seguiamo con attenzione e passione. Il percorso avviato con Chieri, portando negli impianti torinesi le partite di maggiore richiamo, ci sembra una strada efficace per consolidare la presenza del volley di alto livello in città. Sul basket esiste una tradizione altrettanto significativa e una base molto ampia di appassionati: ospitare le Finals può rappresentare uno stimolo ulteriore per far crescere tutto il movimento. Guardiamo quindi con fiducia al lavoro delle società e delle nuove dirigenze. Come città possiamo mettere a disposizione impianti, pubblico e capacità organizzativa, creando le condizioni perché basket e volley possano trovare a Torino uno spazio sempre più importante”.
"Un Nebiolo all'altezza della tradizione atletica"
Con lo stadio Nebiolo rifatto, e il prossimo anno primo anniversario della scomparsa di Berruti, potrebbe essere l’occasione per un Memorial di livello? “Abbiamo voluto con convinzione l’intervento sullo stadio Nebiolo, un investimento importante che restituisce a Torino un impianto all’altezza della sua grande tradizione nell’atletica. Adesso il percorso prosegue con la parte indoor, per la quale è già stata annunciata l’idea dell’intitolazione a Livio Berruti: sarebbe un modo molto bello per legare questo nuovo spazio a una figura che ha rappresentato Torino e lo sport italiano nel mondo. L’ambizione è riportare in città appuntamenti di atletica di alto livello, valorizzando il Nebiolo e costruendo occasioni capaci di coinvolgere anche il movimento sportivo di base. Su questo stiamo già lavorando insieme alle Federazioni, e credo che un Memorial dedicato a Berruti possa inserirsi molto bene in questo percorso”.
"Don Aldo figura fondamentale"
Qual è il messaggio che le ha lasciato don Aldo Rabino, ex cappellano del Torino Calcio e sua figura di riferimento da quando era giovane e volontario in Mato Grosso nella missione in Brasile? “Per me don Aldo è stato una figura fondamentale. L’ho conosciuto a sedici anni, quando ho iniziato a frequentare il suo gruppo dell’Operazione Mato Grosso e dell’OASI, e da allora ha accompagnato una parte decisiva della mia formazione personale e valoriale. Gli devo molto anche nella scelta di occuparmi della cosa pubblica: mi ha sempre sostenuto e mi ha insegnato che determinazione e lealtà devono andare insieme all’attenzione per le persone. Credo che sarebbe orgoglioso di vedere molte delle cose che abbiamo fatto sullo sport e sul Toro. Da lui ho imparato a non mollare, ad affrontare i momenti difficili senza perdere il rispetto degli altri e a cercare sempre di coinvolgere, accogliere, tenere insieme. Aveva una capacità straordinaria di leggere le persone e di farle sentire parte di qualcosa. Mi ha accompagnato nei passaggi più importanti della mia vita e ha inciso profondamente anche sul modo in cui oggi vivo il mio ruolo pubblico. Mi manca moltissimo”.
Le geologia e il diritto
Lei è geologo. Una scelta che rifarebbe? “Assolutamente sì, la rifarei. Ho frequentato l’istituto tecnico industriale anche perché vengo da una famiglia che, in quegli anni, non aveva la certezza di potermi consentire di proseguire gli studi dopo il diploma. Per questo scelsero una scuola che mi desse anche la possibilità di entrare subito nel mondo del lavoro. Alla fine della quinta superiore tutti i miei insegnanti mi suggerivano di andare al Politecnico, ma avevo capito che l’ingegneria elettrica non era la mia strada ed ero indeciso tra giurisprudenza e geologia. Quasi per gioco tirai una moneta tre volte: uscì sempre geologia. Mi iscrissi e fu una scelta felicissima. Per ironia della sorte, proprio al Politecnico sono poi finito a fare ricerca, prima con una borsa di studio, poi con il dottorato e quindi con la carriera accademica, fino a diventare nel 2017 professore ordinario di geologia applicata. È una disciplina molto appassionante perché ha molto a che fare con il cambiamento climatico, la prevenzione del dissesto e la sicurezza dei territori. E peraltro il diritto, che allora era l’altra possibilità formativa, è comunque entrato nella mia vita: nelle mie attività amministrative è assolutamente indispensabile”.
Sindaco Stefano Lo Russo, buongiorno. Il 18 ottobre 2021 veniva eletto: quanto sono stati pesanti questi anni? “Sono stati anni molto intensi, perché siamo stati eletti in un momento in cui occorreva decidere dove impegnare molte risorse straordinarie, quelle del PNRR, e questo ha richiesto un’accelerazione incredibile nel lavoro della macchina comunale, nelle decisioni e nelle procedure da avviare. Un’altra grande sfida iniziale è stata la situazione finanziaria del Comune: quando siamo stati eletti, il quadro era molto complesso e presentava un rischio concreto di dissesto. Il sostegno del governo Draghi nel 2021, con un contributo straordinario destinato a Napoli e Torino, ci ha consentito di mettere in sicurezza i conti e di impostare un percorso solido di riequilibrio. È stato un passaggio fondamentale per restituire alla città capacità di programmazione e una prospettiva stabile per gli anni successivi”. Cos’è che rivendica con maggior orgoglio tra gli obiettivi raggiunti? “Sono molti i risultati che consideriamo importanti, e allo stesso tempo sappiamo che il lavoro di una città continua ogni giorno. Fin dall’inizio abbiamo lavorato su una duplice dimensione: da una parte costruire una visione di sviluppo di medio-lungo periodo, dall’altra migliorare concretamente la qualità della vita quotidiana. Sul primo versante penso alla linea 2 della metro, al nuovo piano regolatore, che disegna la strategia della città per i prossimi decenni, e ai grandi interventi di trasformazione urbana, dalla sistemazione di piazza Baldissera al progetto di pedonalizzazione di via Roma. Il Parco del Valentino rappresenta un altro grande progetto, composto da diversi tasselli, alcuni ormai prossimi all’inaugurazione, come la biblioteca civica centrale, altri destinati a completarsi nei prossimi 2-3 anni. Abbiamo lavorato anche per rafforzare il posizionamento nazionale e internazionale di Torino: abbiamo battuto tutti i record di presenze turistiche e di passeggeri all’aeroporto di Caselle, dati che raccontano una città più attrattiva e più riconoscibile. L’altra dimensione è quella della quotidianità: parchi, biblioteche di quartiere, scuole, edifici pubblici, luoghi per il sociale, mercati, impianti sportivi, residenze universitarie, manutenzioni e strade. Sono interventi diffusi che incidono direttamente sulla qualità della vita nei quartieri. Molto è stato fatto, molti interventi sono già avviati e il percorso prosegue per consolidare e completare quanto abbiamo impostato”.
"A Torino una trasformazione demografica profonda"
Torino dove sta andando e dove dovrebbe andare? “Torino ha molti punti di forza e alcune condizioni strutturali su cui stiamo lavorando. Una riguarda la posizione geografica e quindi il tema delle connessioni; un’altra è l’equilibrio finanziario del Comune, su cui in questi anni abbiamo costruito un percorso di progressivo consolidamento che oggi ci consente di programmare con maggiore solidità. Il PNRR ci ha inoltre dato una leva importante per accelerare molti investimenti. C’è poi una trasformazione demografica profonda, che Torino condivide con il resto del Paese: cresce la popolazione anziana, mentre il saldo complessivo resta positivo grazie anche all’immigrazione. Oggi i cittadini di origine straniera rappresentano circa il 16% della popolazione, rispetto al 9% nazionale, e tra i minorenni arriviamo al 25%: un ragazzo su quattro. Questo dato ci racconta con chiarezza quale sarà la Torino dei prossimi anni: una città sempre più plurale, nella quale integrazione, formazione e opportunità saranno decisive. Partiamo da basi molto solide: una qualità della vita elevata, servizi diffusi, un costo della vita ancora accessibile per il ceto medio e una grande tradizione manifatturiera. Torino è storicamente una città del saper fare e oggi questa identità si intreccia sempre di più con l’innovazione, la ricerca e le nuove tecnologie. È qui che vediamo la prospettiva di sviluppo: tenere insieme manifattura avanzata, università, ricerca e capacità di attrarre talenti e investimenti. Per noi sviluppo economico e coesione sociale sono due elementi sinergici: la crescita è più forte quando produce opportunità diffuse e una città più coesa è anche più competitiva. Se dovessimo sintetizzare la strategia dei prossimi 10-15 anni, diremmo innovazione, sviluppo economico e qualità della vita, dentro un modello che tiene insieme crescita e coesione sociale”.
"Ufficio Grandi Eventi leva di promozione internazionale"
Tra le novità della sua amministrazione, quella di istituire un ufficio Grandi Eventi. Cosa dobbiamo aspettarci per il futuro? “Era parte integrante del nostro programma: considerare i Grandi Eventi come una leva di promozione nazionale e internazionale e, insieme, come un moltiplicatore economico per l’intero sistema torinese. Per questo abbiamo scelto di dotarci di una struttura dedicata, capace di seguire in modo specialistico una macchina organizzativa complessa che coinvolge sport, mobilità, accoglienza, servizi e promozione della città. I risultati ci dicono che la scelta è stata efficace. Oggi Torino gode di una reputazione molto alta tra chi decide dove collocare grandi eventi sportivi, perché non basta avere impianti adeguati: conta la capacità della città di funzionare bene nel suo insieme. Trasporti, alberghi, servizi, accessibilità e organizzazione fanno la differenza, e Torino ha dimensioni e caratteristiche che le consentono di offrire un’esperienza molto competitiva”.