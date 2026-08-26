Bencic e Cobolli battono Serena Williams e Alcaraz nel doppio misto e volano in semifinale agli Us Open!

Flavio Cobolli torna a fiutare odore di Slam. Allo Us Open - orfano del numero 1 al mondo Jannik Sinner - il finalista al Roland Garros 2026 e numero 6 Atp - reduce dall'amara semifinale di Cincinnati - supera a fianco della numero 12 Wta Belinda Bencic il tandem "da leggenda" Carlos Alcaraz-Serena Williams (30 Slam in singolare in due). Un successo rimediato con lo score 5-4, 4-1 e che apre le porte della semifinale di doppio misto, dove a contendere alla coppia italo-svizzera l'accesso all'ultimo appuntamento in programma il 27 agosto sul cemento dell'Arthur Ashe, saranno Eva Svitolina e Gael Monfils.