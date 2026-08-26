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Bencic e Cobolli battono Serena Williams e Alcaraz nel doppio misto e volano in semifinale agli Us Open!

Il tandem italo-svizzero supera la coppia formata dal numero 3 al mondo e dalla leggenda Wta. Ecco i prossimi avversari
2 min
AlcarazUs OpenCobolli

Flavio Cobolli torna a fiutare odore di Slam. Allo Us Open - orfano del numero 1 al mondo Jannik Sinner - il finalista al Roland Garros 2026 e numero 6 Atp - reduce dall'amara semifinale di Cincinnati - supera a fianco della numero 12 Wta Belinda Bencic il tandem "da leggenda" Carlos Alcaraz-Serena Williams (30 Slam in singolare in due). Un successo rimediato con lo score 5-4, 4-1 e che apre le porte della semifinale di doppio misto, dove a contendere alla coppia italo-svizzera l'accesso all'ultimo appuntamento in programma il 27 agosto sul cemento dell'Arthur Ashe, saranno Eva Svitolina e Gael Monfils

Eliminati Errani-Vavassori

Escono invece di scena i campioni azzurri Sara Errani e Andrea Vavassori, caduti al primo turno contro il tandem russo Mirra Andreeva-Andrej Rublev: 4-1, 1-4, 9-11 il finale. I numeri 5 e 24 al mondo hanno poi superato Diana Shnaider e Casper Ruud per 4-1, 4-5, 10-5, raggiungendo in semifinale la coppia ceca Karolina Muchova- Jakub Mensik.

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