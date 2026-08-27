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Darderi, sconfitta shock a Winston Salem! Fuori anche Sonego

I due azzurri vengono eliminati agli ottavi di finale dell'ATP 250. Nessun italiano ai quarti
2 min
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Darderi, sconfitta shock a Winston Salem! Fuori anche Sonego© APS

Si chiude agli ottavi di finale l'ATP 250 di Winston-Salem per Luciano Darderi. L'italiano, n.22 del mondo e testa di serie n.2 del tabellone, è stato sconfitto nettamente per 6-1 6-0 dall'olandese Botic Van De Zandschulp, che si giocherà l'accesso in semifinale contro il francese Benjamin Bonzi.

Sonego cede a Duckworth

Nella notte italiana è stato eliminato anche Lorenzo Sonego, numero 91 del mondo, battuto 7-5, 6-3 dall'australiano James Duckworth, numero 79, che giocherà il suo primo quarto di finale ATP dalla semifinale persa contro Daniil Medvedev ad Almaty lo scorso ottobre.

Il quadro dei quarti di finale

Si completa dunque il quadro dei quarti: nella parte alta del tabellone Duckworth affronterà l'ungherese Fabian Maroszan, poi la sfida tra il britannico Arthur Fery e lo statunitense Aleksandar Kovacevic, che ha eliminato Tsitsipas; nella parte bassa Juan Manuel Cerundolo sarà opposto a Ignacio Buse e poi il già citato Van De Zandschulp contro Bonzi.

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