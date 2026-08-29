US Open, i numeri del gigantismo a stelle e strisce: montepremi monstre e quanto guadagna chi vince

US Open, montepremi da record

Tempi lontani, o forse ancora vicini, più di quanto non si voglia ammettere. L’impianto ha subito cambiamenti enormi. Il nuovo Centrale, costruito nel 1997 e intitolato ad Arthur Ashe è il più grande (23.771 posti a sedere) del tennis. È dotato di un tetto che ha avuto bisogno di studi infiniti, per calcolare quanto le colonne di sostegno dovessero affondare nella discarica che sta ancora sotto i campi. Sono nati nuovi stadi e il torneo ha assunto un’aria di grande fermento. Sotto il profilo economico è il più importante dei quattro Slam: 108 milioni di dollari il montepremi 2026, con un aumento del 20% rispetto all’anno scorso e premi che vanno dai 5,5 milioni ai vincitori (uomini e donne, viva la parità) ai 140mila dollari per gli sconfitti all’esordio (66mila per i battuti nel turno finale delle qualifiche). Una presa di posizione, da parte degli US Open, che ha spalancato le porte alle richieste dei tennisti, obbligando gli altri Slam a scegliere la stessa strada e a sedersi al fianco dei giocatori in un Consiglio che prenderà forma a partire dalla prossima stagione. Ma gli Us Open vincono anche sul piano delle presenze, ormai vicine al milione di spettatori (seguono gli Australian Open, intorno ai 700 mila paganti, mentre Wimbledon e Parigi si attestano sui 600 mila). I fruitori televisivi dei quattro eventi sono ormai 3 miliardi e 500mila unità, con un aumento medio del 10% annuo. E Wimbledon sta per giocarsi la carta della seconda parte dell’impianto, con tanto di lago, che verrà inaugurata fra due stagioni.