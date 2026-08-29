US Open, i numeri del gigantismo a stelle e strisce: montepremi monstre e quanto guadagna chi vince

Chi vince, è un Newyorker. Ad Honorem. Fu il sindaco Ed Koch a scegliere la definizione. Erano le prime stagioni del tennis a Flushing Meadows, e l’impianto era stato costruito sopra la grande discarica cittadina, al centro di Corona Park, nascosta da diversi strati di asfalto, primo passo per restituire un aspetto dignitoso a una zona di verde pubblico posta a un passo dalle piste dell’aeroporto LaGuardia. Il Newyorker era il simbolo dell’uomo del domani (tennisti compresi), coraggioso per il solo fatto di vivere (o vincere) nella città più insolita, divenuta talmente centrale da immaginare che le sue avenue si prolungassero senza fine, ognuna di esse pronta a collegare la metropoli americana con tutte le nazioni del mondo. Come nella copertina disegnata da Steinberg per la rivista New Yorker Magazine. Era l’America aperta a tutti. Il contrario di oggi.
"Signore e signori, il Bronx sta bruciando"
Il tennis prese posto accanto ai Laghi Scintillanti nel 1978 strappato al clima vacanziero di Forest Hills, dove si giocava ormai da anni, prima sull’erba, poi nelle ultime due stagioni su terra verde. L’impianto sulla discarica cambiava veste allo Slam americano. Proponeva campi in cemento (oggi del tipo laykold) e portava il tennis verso Manhattan, il modo più semplice per avvicinarlo alle masse, dunque alla popolarità. E si lasciava alle spalle anche l’edizione più critica della storia del torneo. Quella del 1977, che vide l’intervento della polizia per una pallottola sparata dall’alto delle tribune del Centrale. In campo, si erse a protagonista Jimmy Connors. Rubò un punto a Barazzutti in semifinale, scavalcando la rete per andare lui stesso a cancellarlo con il piede, poi si rifiutò di partecipare alla premiazione dopo la sconfitta subita da Vilas. Ma a New York, accadde di peggio. «Ladies and gentlemen, the Bronx is burning». La voce piatta del telecronista è entrata nella storia della televisione statunitense. «Signore e signori, il Bronx sta bruciando». Durante una ripresa effettuata da un elicottero, aveva notato i bagliori che venivano da un enorme caseggiato nel South Bronx. Reagì imperturbabile, nel ricordo di quanto era successo il mese prima, quando un fulmine abbattutosi su Big Allis, l’enorme generatore costruito nel Queens, spense tutte le luci di New York. Fu la notte del Grande Black Out. Le masse povere della metropoli si riversarono a Manhattan, colte da una frenesia ingovernabile. Vetrine in pezzi, spari, negozi saccheggiati.
US Open, montepremi da record
Tempi lontani, o forse ancora vicini, più di quanto non si voglia ammettere. L’impianto ha subito cambiamenti enormi. Il nuovo Centrale, costruito nel 1997 e intitolato ad Arthur Ashe è il più grande (23.771 posti a sedere) del tennis. È dotato di un tetto che ha avuto bisogno di studi infiniti, per calcolare quanto le colonne di sostegno dovessero affondare nella discarica che sta ancora sotto i campi. Sono nati nuovi stadi e il torneo ha assunto un’aria di grande fermento. Sotto il profilo economico è il più importante dei quattro Slam: 108 milioni di dollari il montepremi 2026, con un aumento del 20% rispetto all’anno scorso e premi che vanno dai 5,5 milioni ai vincitori (uomini e donne, viva la parità) ai 140mila dollari per gli sconfitti all’esordio (66mila per i battuti nel turno finale delle qualifiche). Una presa di posizione, da parte degli US Open, che ha spalancato le porte alle richieste dei tennisti, obbligando gli altri Slam a scegliere la stessa strada e a sedersi al fianco dei giocatori in un Consiglio che prenderà forma a partire dalla prossima stagione. Ma gli Us Open vincono anche sul piano delle presenze, ormai vicine al milione di spettatori (seguono gli Australian Open, intorno ai 700 mila paganti, mentre Wimbledon e Parigi si attestano sui 600 mila). I fruitori televisivi dei quattro eventi sono ormai 3 miliardi e 500mila unità, con un aumento medio del 10% annuo. E Wimbledon sta per giocarsi la carta della seconda parte dell’impianto, con tanto di lago, che verrà inaugurata fra due stagioni.
I record dei tennisti
Meno facili da battere sono i record dei tennisti. In Era Open i vincitori con più titoli, cinque, sono Connors (dal 1974 al 1983), Sampras (dal 1990 al 2002) e Federer (2004-2008, consecutivi). Può aggiungersi però Novak Djokovic, vincitore di 4 titoli, con la conquista del suo 25° Slam. Sei i titoli del doppio maschile per Mike Bryan, come per le ragazze nel singolare femminile (Evert e Serena Williams). A Pete Sampras (19 anni) e Tracy Austin (16 anni) i titoli più giovani. Due le finali più lunghe in campo maschile, entrambe di 4 ore e 54 minuti: Wilander-Lendl nel 1988 e Murray-Djokovic nel 2012. Unica presenza italiana, Sara Errani, per aver vinto 2 titoli del misto consecutivi.
Chi vince, è un Newyorker. Ad Honorem. Fu il sindaco Ed Koch a scegliere la definizione. Erano le prime stagioni del tennis a Flushing Meadows, e l’impianto era stato costruito sopra la grande discarica cittadina, al centro di Corona Park, nascosta da diversi strati di asfalto, primo passo per restituire un aspetto dignitoso a una zona di verde pubblico posta a un passo dalle piste dell’aeroporto LaGuardia. Il Newyorker era il simbolo dell’uomo del domani (tennisti compresi), coraggioso per il solo fatto di vivere (o vincere) nella città più insolita, divenuta talmente centrale da immaginare che le sue avenue si prolungassero senza fine, ognuna di esse pronta a collegare la metropoli americana con tutte le nazioni del mondo. Come nella copertina disegnata da Steinberg per la rivista New Yorker Magazine. Era l’America aperta a tutti. Il contrario di oggi.
"Signore e signori, il Bronx sta bruciando"
Il tennis prese posto accanto ai Laghi Scintillanti nel 1978 strappato al clima vacanziero di Forest Hills, dove si giocava ormai da anni, prima sull’erba, poi nelle ultime due stagioni su terra verde. L’impianto sulla discarica cambiava veste allo Slam americano. Proponeva campi in cemento (oggi del tipo laykold) e portava il tennis verso Manhattan, il modo più semplice per avvicinarlo alle masse, dunque alla popolarità. E si lasciava alle spalle anche l’edizione più critica della storia del torneo. Quella del 1977, che vide l’intervento della polizia per una pallottola sparata dall’alto delle tribune del Centrale. In campo, si erse a protagonista Jimmy Connors. Rubò un punto a Barazzutti in semifinale, scavalcando la rete per andare lui stesso a cancellarlo con il piede, poi si rifiutò di partecipare alla premiazione dopo la sconfitta subita da Vilas. Ma a New York, accadde di peggio. «Ladies and gentlemen, the Bronx is burning». La voce piatta del telecronista è entrata nella storia della televisione statunitense. «Signore e signori, il Bronx sta bruciando». Durante una ripresa effettuata da un elicottero, aveva notato i bagliori che venivano da un enorme caseggiato nel South Bronx. Reagì imperturbabile, nel ricordo di quanto era successo il mese prima, quando un fulmine abbattutosi su Big Allis, l’enorme generatore costruito nel Queens, spense tutte le luci di New York. Fu la notte del Grande Black Out. Le masse povere della metropoli si riversarono a Manhattan, colte da una frenesia ingovernabile. Vetrine in pezzi, spari, negozi saccheggiati.