Paolini, buona la prima agli Us Open: Jasmine batte Erjavec e si qualifica al 2° turno. Chi sfiderà

Le parole di Jasmine Paolini

"È stata dura tornare dopo un infortunio, il primo match su cemento non è mai facile. Mi ha messo alla prova perché si muove bene e corre bene in campo. Sono contenta di averla portata a casa e alla fine questa partita mi ha aiutato per i prossimi round - il commento di Jasmine Paolini, nell'intervista in campo -. Spero di sentirmi meglio già dalla prossima partita. Mi sono sentita nervosa e avevo le gambe pesanti, forse a causa della tensione. Spero di recuperare al meglio e di essere più solida. È importante per me divertirmi in campo e giocare con il sorriso", aggiunge la tennista toscana, che torna sull'ingresso nella Hall of Fame di Roger Federer: "È sempre stato il mio idolo ed è una delle persone più rappresentative del nostro sport, non solo per i titoli ma per la sua personalità".

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