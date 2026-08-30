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Paolini, buona la prima agli Us Open: Jasmine batte Erjavec e si qualifica al 2° turno. Chi sfiderà

Ottimo esordio per la tennista azzurra che nell'ultimo Slam della stagione batte la slovena in tre set con il punteggio di 6-3 3-6 6-4
2 min
Jasmine PaoliniUs Open
Paolini, buona la prima agli Us Open: Jasmine batte Erjavec e si qualifica al 2° turno. Chi sfiderà © APS

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - Buona la prima allo Us Open 2026 per Jasmine Paolini. La tennista toscana, testa di serie numero 19 del tabellone, elimina in tre set la slovena Veronika Erjavec (n.106) e si guadagna con merito un posto al secondo turno a Flushing Meadows. 6-3 3-6 6-4, in un'ora e 45 minuti di gioco, il punteggio in favore di Paolini, che non giocava una partita dal quarto di finale di Wimbledon perso contro Marta Kostyuk lo scorso 8 luglio. Al secondo turno l'azzurra se la vedrà con la vincente della sfida tra l'ucraina Dayana Yastremska e Lucrezia Stefanini, entrata in tabellone dopo un ottimo percorso nelle qualificazioni.

Le parole di Jasmine Paolini

"È stata dura tornare dopo un infortunio, il primo match su cemento non è mai facile. Mi ha messo alla prova perché si muove bene e corre bene in campo. Sono contenta di averla portata a casa e alla fine questa partita mi ha aiutato per i prossimi round - il commento di Jasmine Paolini, nell'intervista in campo -. Spero di sentirmi meglio già dalla prossima partita. Mi sono sentita nervosa e avevo le gambe pesanti, forse a causa della tensione. Spero di recuperare al meglio e di essere più solida. È importante per me divertirmi in campo e giocare con il sorriso", aggiunge la tennista toscana, che torna sull'ingresso nella Hall of Fame di Roger Federer: "È sempre stato il mio idolo ed è una delle persone più rappresentative del nostro sport, non solo per i titoli ma per la sua personalità". 

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