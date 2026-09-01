Berrettini ok agli US Open, ora l'ostacolo Navone. Bene anche Darderi

Matteo Berrettini supera il primo turno del singolo maschile degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in cemento del Flushing Meadows Park di New York. Il tennista romano, numero 43 del mondo, ha battuto al debutto, proprio come era successo nell'ultimo torneo di Wimbledon, la wild card svizzera Stan Wawrinka . Berrettini si è imposto col punteggio di 7-6 (4) 7-6 (3) 6-0, annullando all'elvetico un set point nel primo parziale e tre nel secondo. Wawrinka, 41enne, 127 del ranking Atp, ha "salutato" così le prove Major: era l'ultimo Slam della sua leggendaria carriera. Al secondo turno il romano sfiderà l'argentino Mariano Navone , 49 del mondo, che ha sconfitto a sorpresa il serbo Novak Djokovic , quarta testa di serie e 4 volte campione a New York.

Berrettini: "Auguro il meglio a Djokovic, con Navone sarà difficile"

"Bella lotta, diciamo che la partita è iniziata come era finita quella di Wimbledon. Ero partito bene, poi mi sono un po' incastrato; però la cosa positiva è che nei momenti importanti sono riuscito a fare le scelte giuste, e a tirar fuori l'energia giusta", ha detto Berrettini dopo la partita. "Il fatto di essere riuscito a vincere due tie-break così, dopo due set complicati, mi ha fatto andare avanti subito nel terzo e da lì in poi mi sono sentito meglio", ha aggiunto. Nel secondo turno di questo US Open Berrettini non troverà Novak Djokovic, bensì Mariano Navone: "Ho visto pochissimo del loro match - racconta l'italiano - ho visto che Navone non sbagliava mai, correva come fa sempre e colpiva bene. Djokovic faceva fatica a passarlo e a vincere il punto da fondo. Ho visto anche le immagini di quando Novak si è sentito male; credo che sia impressionante ciò che sta facendo, nonostante tutto quello che ha vinto e nonostante la sua età: giovanissimo per la vita, un po' meno per il tennis. Gli auguro di sentirsi meglio, perché da quello che ho capito è un problema di cui soffre da un po'. Con Navone sarà una partita molto complicata: ci conosciamo bene, l'ultima volta ho perso, sta giocando bene e ha alzato di livello anche sul cemento".

Passa anche Darderi, fuori Arnaldi e Cinà

Avanza anche l'italo-argentino Luciano Darderi, numero 22 del ranking Atp e 21esima forza del tabelone, che ha sconfitto all'esordio il qualificato britannico Harry Wendelken, 196 del mondo, con lo score di 6-2 3-6 6-2 7-5. Al secondo turno Darderi affronterà un altro qualificato, ovvero il ceco Dalibor Svrcina, 134 della classifica internazionale. Subito fuori invece gli altri due italiani in campo nella giornata di ieri. Matteo Arnaldi, 30esima testa di serie, è stato sconfitto 7-5 3-6 2-6 6-7 dall'australiano James Duckworth (n.86 ATP), mentre il 19enne qualificato Federico Cinà si è arreso con un netto 6-4 6-1 6-0 al padrone di casa Alex Michelsen, n.41 del ranking. Sono ben 6 gli azzurri protagonisti quest'oggi. Alle 17 ora italiana Flavio Cobolli giocherà contro Francisco Comesana e Mattia Bellucci contro Zsombor Piros. Non prima delle 18:10 Lorenzo Musetti sarà opposto ad Arthur Fery, mezz'ora più tardi Francesco Passaro sfiderà Jesper de Jong. In serata non prima delle 23 l'altro qualificato Andrea Guerrieri affronterà Alex de Minaur e non prima delle 2:10 di notte Lorenzo Sonego se la vedrà con Alexander Zverev.