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Cobolli non molla mai! Ribalta Comesana al 5º set e avanza allo Us Open: chi affronta ora

Il numero 5 al mondo supera l'argentino al termine di un match spettacolare che ha infiammato il pubblico di New York
2 min
Us OpenCobollimusetti

"Io non mollo mai". Lo aveva scritto Flavio Cobolli sul vetrino di Cincinnati dopo la rimonta ai quarti di finale. Ora, il numero 5 al mondo torna a ripeterselo dopo aver ribaltato in 4 ore e 12 minuti i primi 2 parziali di Francisco Comesana nel match d'esordio allo Us Open: 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4 lo score che racconta di come il numero 2 d'Italia abbia ancora una volta reindirizzato le sorti del match, restituendo al pubblico quel genere di spettacolo più amato dal pubblico più elettrico del Grand Slam. Al secondo turno, Cobolli sfiderà uno tra Nishesh Basavareddy e Tristan Schoolkate, impegnati sul campo 11.

In campo anche Musetti e Sonego

Sul cemento del Flushing Meadows anche il numero 3 d'Italia e 19 al mondo Lorenzo Musetti, impegnato contro Arthur Fery al Grand Stand dopo il match d'apertura tra Elena Rybakina e Thea Frodin. Così Mattia Bellucci, che dopo avere aperto i cancelli del campo 10 affronta Zsombor Piros. Nella notte italiana toccherà invece a Lorenzo Sonego, atteso dal numero 2 al mondo Alexander Zverev, a caccia del suo secondo Slam in carriera dopo il trionfo al Roland Garros che ha salvato una carriera che sembrava destinata a restare incompiuta. Così anche gli altri azzurri in gara Francesco Passaro e Andrea Guerrieri, impegnati rispettivamente contro Jesper de Jong (secondo match del campo 10) e Alex de Minaur (ultimo match del Grandstand).

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