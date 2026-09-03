Alcaraz cede un set allo Us Open, poi rimonta Faria: chi affronta ora

Carlos Alcaraz torna al terzo turno dello Us Open. Reduce dal ritorno in campo che ha rotto un digiuno lungo 139 giorni - che è costato fra gli altri Roland Garros, Wimbledon e secondo posto in graduatoria - il 7 volte campione Slam è uscito vincitore dall'incontro con il portoghese numero 68 Atp Jaime Faria. Un successo conquistato in rimonta con il finale di 4-6, 6-0, 6-3, 6-2 e che esaudisce i pronostici dei tanti che avevano messo in conto come il campione in carica avrebbe comprensibilmente perso almeno 1 set nel corso della difesa del titolo, che lo vede ora impegnato a prepare la sfida contro il cinese numero 97 Atp Wu Yibing ​​​​​​, reduce dalla vittoria su James Duckworth 7-5, 6-3, 6-1. Il vincitore affronterà uno fra Aleksandr Bublik e Tommy Paul.