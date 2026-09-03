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Alcaraz cede un set allo Us Open, poi rimonta Faria: chi affronta ora

Il 7 volte campione Slam e defending champions al Flushing Meadows, ribalta il portoghese numero 68 Atp e continua la marcia verso la difesa del titolo
2 min
AlcarazUs Openfaria

Carlos Alcaraz torna al terzo turno dello Us Open. Reduce dal ritorno in campo che ha rotto un digiuno lungo 139 giorni - che è costato fra gli altri Roland Garros, Wimbledon e secondo posto in graduatoria - il 7 volte campione Slam è uscito vincitore dall'incontro con il portoghese numero 68 Atp Jaime Faria. Un successo conquistato in rimonta con il finale di 4-6, 6-0, 6-3, 6-2 e che esaudisce i pronostici dei tanti che avevano messo in conto come il campione in carica avrebbe comprensibilmente perso almeno 1 set nel corso della difesa del titolo, che lo vede ora impegnato a prepare la sfida contro il cinese numero 97 Atp Wu Yibing ​​​​​​, reduce dalla vittoria su James Duckworth 7-5, 6-3, 6-1. Il vincitore affronterà uno fra Aleksandr Bublik e Tommy Paul.

Alcaraz-Yibing: i precedenti

Alzaraz e Yibing si ritrovano per la seconda volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che riporta il successo dell'ex numero 1 mondo rimediato nel 2024 sul cemento di Shanghai, quando si è aggiudicato il terzo turno con il finale di 7-6, 6-3.

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