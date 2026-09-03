Sinner, il rammarico in vista degli US Open: "Mi manca tanto. Credevo che..."

"Saltare gli US Open quest'anno è dura. Non vedevo l'ora di tornare tra i tifosi, rivedere gli amici. Mi mancherà anche il tempo trascorso all'Hotel e tutto il team che mi fa sempre sentire a casa". Qualche giorno dopo aver annunciato la rinuncia agli US Open, Jannik Sinner torna a postare un messaggio ai tifosi, e i toni sono malinconici. "New York ha un posto speciale nel mio cuore. Per ora, torno a recuperare e a lavorare per tornare più forte - scrive Sinner sul suo profilo Instagram, in un post corredato di foto mentre lavora in palestra - In bocca al lupo a tutti i giocatori! A presto".