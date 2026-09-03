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Sinner, il rammarico in vista degli US Open: "Mi manca tanto. Credevo che..."

Il numero 1 del mondo è dispiaciuto per aver saltato lo slam americano: "Lavoro per tornare più forte"
2 min
sinnerUs Open

"Saltare gli US Open quest'anno è dura. Non vedevo l'ora di tornare tra i tifosi, rivedere gli amici. Mi mancherà anche il tempo trascorso all'Hotel e tutto il team che mi fa sempre sentire a casa". Qualche giorno dopo aver annunciato la rinuncia agli US Open, Jannik Sinner torna a postare un messaggio ai tifosi, e i toni sono malinconici. "New York ha un posto speciale nel mio cuore. Per ora, torno a recuperare e a lavorare per tornare più forte - scrive Sinner sul suo profilo Instagram, in un post corredato di foto mentre lavora in palestra - In bocca al lupo a tutti i giocatori! A presto".

I prossimi impegni

Ormai di casa al J Medical di Torino per risolvere l'infiammazione al ginocchio destro che gli ha impedito di giocare a New York, il recupero di Sinner sembra procedere bene, come affermato da Lars Graff, direttore dell'Atp 500 di Pechino. Proprio dalla Cina dovrebbe infatti ripartire il numero 1 del mondo, che è presente nell'entry list del torneo, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre e nel quale difende il titolo vinto lo scorso anno. A seguire ci sarà il Masters 1000 di Shanghai prima del ritorno in Europa con il 500 di Vienna, il 1000 di Parigi e le Atp Finals di Torino.

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