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Darderi passa contro Svrcina allo US Open: ecco chi affronterà al terzo turno a New York

Il tennista italo-argentino ha messo ko il ceco per tre set ad uno al termine di una partita infinita. E occhio al possibile derby con Musetti
2 min
Us OpenDarderi
Darderi passa contro Svrcina allo US Open: ecco chi affronterà al terzo turno a New York© APS

Luciano Darderi approda al terzo turno dello Us Open, ultimo Slam stagionale in corso sul cemento di Flushing Meadows (con un montepremi record di 108 milioni di dollari) a New York. Nel primo match sul Court 12, il 24enne di origini argentine (è nato a Villa Gesell), n.22 del ranking e 21 del seeding, ha battuto il ceco Dalibor Svrcina, n.134 ATP, proveniente dalle qualificazioni, in quattro set con il punteggio di 6-3, 6-7 (5), 6-4, 6-4. Il numero 22 azzurro vince dunque la sua seconda partita negli Stati Uniti, dopo aver battuto al primo turno Harry Wendelken sempre col punteggio di tre set ad uno. 

Darderi mette ko Svrcina. E Musetti...

Il match contro Svrcina si è rivelato piuttosto complicato per Luciano Darderi, con l'italo-argentino che si è portato avanti al primo set prima di subire i colpi del tennista ceco al secondo set. Il terzo l'ha conquistato sempre Darderi, dando poi spettacolo nel quarto set: Svrcina si porta in vantaggio di due game, prima di cadere definitivamente sotto i colpi del numero 22 azzurro al termine di tre ore e 45 di partita. Al terzo turno Darderi affronterà il vincente della sfida tra Musetti e l'australiano Sweeny - sfida attualmente in corso allo USTA Billie Jean King NTC -, con la possibilità di un derby azzurro ai sedicesimi di finale a New York.

Bellucci ko con Fritz allo US Open

Niente da fare per Mattia Bellucci, che saluta lo Us Open al secondo turno. Il tennista lombardo (95 Atp) cede allo statunitense Taylor Fritz, finalista a Flushing Meadows nel 2024, che si impone in tre set con il risultato di 6-0 6-1 6-1 in un'ora e 38 minuti di gioco. Il tennista di casa, numero 10 del ranking Atp e nona testa di serie del tabellone maschile, affronterà adesso l'argentino Francisco Cerundolo (5-7 7-5 4-6 6-2 6-3 a Struff).

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