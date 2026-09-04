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US Open, Cobolli ci ha preso gusto: altra rimonta e qualificazione al terzo turno. Ecco chi affronterà

Il romano ha battuto l'australiano Tristan Schoolkat in quattro set con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 7-5
2 min
CobolliUs OpenTristan Schoolkate

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - Flavio Cobolli approda al terzo turno dello US Open, ultimo Slam stagionale in corso sul cemento di Flushing Meadows (con un montepremi record di 108 milioni di dollari) a New York.

Il prossimo avversario di Cobolli a New York

Superato l'argentino Comesana al debutto dopo una maratona durata oltre quattro ore, il romano, numero 6 al mondo, ha battuto al secondo turno, ancora una volta in rimonta, in quattro set l'australiano Tristan Schoolkate, 180 del ranking Atp, con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 7-5. Lungo il proprio percorso, ora, il tennista azzurro si ritroverà il belga Alexander Blockx. Due i precedenti, entrambi in questa stagione: a Montecarlo si è imposto il fiammingo con un doppio 6-3, a Cincinnati l'italiano ha avuto la meglio in tre set (7-5 4-6 7-5).  

Le parole di Cobolli

"Penso di aver giocato a un buon livello oggi - le parole di Cobolli a Supertennis dopo la vittoria -. Sono contento della mia prestazione e di come ho gestito tutte le situazioni. Faceva davvero molto caldo ed era molto difficile giocare, sono davvero orgoglioso della mia prestazione. Ho giocato molte ore nel primo match e questo mi ha dato tanta fiducia, anche perché ho vinto dopo essere stato sotto di due set: credo mi abbia aiutato molto a livello tennistico e di fiducia, forse meno dal punto di vista fisico. Oggi, però, stavo molto bene anche fisicamente".

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