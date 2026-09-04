Musetti dopo il crollo agli Us Open: "Colpa del freddo e dello shock, sono stufo. Io come Sinner"

"Potrebbero essere tante cose. Sicuramente il caldo non mi ha aiutato. E poi anche l’aria condizionata qui: penso che la temperatura sia troppo bassa e ci sia troppo contrasto tra l’interno e l’esterno". Queste le parole di Lorenzo Musetti, uscito sconfitto dal secondo turno dello Us Open. Una sconfitta che ha visto l'ex top ten azzurro arrendersi al best ranking 109 Atp l'australiano Dane Sweeny, che dopo avere ribaltato il primo parziale si è imposto per 3-6, 6-1, 6-2, 6-2. Lo score del campo 17 del Flushing Meadows racconta del crollo che il numero 19 al mondo ha definito simile a quello che ha sabotato il Roland Garros di Jannik Sinner. Così Musetti, la cui stagione è stata fin dall'inizio condizionata dagli infortuni, come quello che da Roma in poi ha fermato il tour dell'azzurro fino a Washington: "Quest’anno non abbiamo la possibilità di riscaldarci fisicamente fuori e di acclimatarci un po’ - ha dichiarato in conferenza stampa - . Credo quindi che lo shock, in termini di temperatura, sia stato abbastanza importante e possa avere contribuito a questo malessere. Penso soprattutto alle aree in cui ci riscaldiamo, come palestra, fisioterapia o area giocatori: credo che lì faccia troppo freddo. Devo approfondire un po’ di più per trovare una risposta, ma immagino sia stato una sorta di colpo di sole. È difficile saperlo dopo venti minuti. Credo che, come ho già detto in inglese, ci sia stato sicuramente uno shock importante dal punto di vista della temperatura e l’ho accusato molto. Purtroppo non sono mai riuscito, nonostante abbia preso determinate pause, a ritrovare energia e una condizione fisica accettabile. Onestamente sono stufo di ritirarmi, sono stufo di queste cose. Quest’anno mi sembra veramente un’odissea; visto che è uscito anche il film, sembra il mio 2026. C’è da accettarlo e andare avanti".