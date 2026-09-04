Musetti dopo il crollo agli Us Open: "Colpa del freddo e dello shock, sono stufo. Io come Sinner"

"Potrebbero essere tante cose. Sicuramente il caldo non mi ha aiutato. E poi anche l’aria condizionata qui: penso che la temperatura sia troppo bassa e ci sia troppo contrasto tra l’interno e l’esterno". Queste le parole di Lorenzo Musetti, uscito sconfitto dal secondo turno dello Us Open. Una sconfitta che ha visto l'ex top ten azzurro arrendersi al best ranking 109 Atp l'australiano Dane Sweeny, che dopo avere ribaltato il primo parziale si è imposto per 3-6, 6-1, 6-2, 6-2. Lo score del campo 17 del Flushing Meadows racconta del crollo che il numero 19 al mondo ha definito simile a quello che ha sabotato il Roland Garros di Jannik Sinner. Così Musetti, la cui stagione è stata fin dall'inizio condizionata dagli infortuni, come quello che da Roma in poi ha fermato il tour dell'azzurro fino a Washington: "Quest’anno non abbiamo la possibilità di riscaldarci fisicamente fuori e di acclimatarci un po’ - ha dichiarato in conferenza stampa - . Credo quindi che lo shock, in termini di temperatura, sia stato abbastanza importante e possa avere contribuito a questo malessere. Penso soprattutto alle aree in cui ci riscaldiamo, come palestra, fisioterapia o area giocatori: credo che lì faccia troppo freddo. Devo approfondire un po’ di più per trovare una risposta, ma immagino sia stato una sorta di colpo di sole. È difficile saperlo dopo venti minuti. Credo che, come ho già detto in inglese, ci sia stato sicuramente uno shock importante dal punto di vista della temperatura e l’ho accusato molto. Purtroppo non sono mai riuscito, nonostante abbia preso determinate pause, a ritrovare energia e una condizione fisica accettabile. Onestamente sono stufo di ritirarmi, sono stufo di queste cose. Quest’anno mi sembra veramente un’odissea; visto che è uscito anche il film, sembra il mio 2026. C’è da accettarlo e andare avanti".
"Io come Jannik"
Cosa mi hanno detto di fare? Ghiaccio, cercare di abbassare la temperatura, zuccheri. L’abbiamo visto anche con Jannik a Parigi, è stata secondo me una situazione simile: una volta che, diciamo, varchi una soglia, è difficile tornare alla situazione precedente. Purtroppo portiamo spesso il nostro corpo al limite e oggi è stata una di quelle situazioni. Per me forse era una prima volta di questo tipo, ed è stato difficile da ripristinare Pensare di vincere la partita non mi è mai passato per la testa. Purtroppo non ho avuto miglioramenti da quando è iniziato questo malore alla fine della partita; anzi, forse andavo quasi peggiorando. Ho cercato di fare quello che potevo dal punto di vista medico e fisico, per trovare una soluzione a quello che stava succedendo, ma non ci sono riuscito. Lui ha giocato anche, secondo me, una buona partita e, a dire la verità, negli ultimi tre set oggi è difficile parlare di tennis Non sento veramente di meritarmi tutto quello che mi sta succedendo, per gli sforzi che sto facendo per rientrare e per i sacrifici che ho fatto in questi ultimi due mesi, saltando lo Slam. Nell’ultimo Slam ho dovuto ritirarmi e qui non mi sono ritirato per onorare la partita e cercare di vedere se riuscivo a ritrovare un attimo di energia. C’è poco da portare. Spero di riuscire a trovare una sorta di equilibrio. Oggi, a dire la verità, secondo me non c’entra tanto la preparazione atletica: è più una condizione climatica che è stata così e va accettata".