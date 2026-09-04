Kyrgios, squalifica finita: l’australiano può già tornare in campo, ecco quando 

Nick Kyrgios può già tornare in campo. Il tennista australiano ha infatti terminato il periodo di sospensione legato alla positività alla cocaina riscontrata lo scorso giugno . Le autorità antidoping hanno stabilito che l’assunzione della sostanza proibita è avvenuta fuori dal contesto agonistico , elemento decisivo per la determinazione della sanzione. Il 31enne, ex finalista di Wimbledon nel 2022, quando venne sconfitto da Novak Djokovic, ha ammesso di aver fatto uso di cocaina durante una serata trascorsa in discoteca, nella notte compresa tra il 19 e il 20 giugno . L’episodio si è verificato quindi prima della partecipazione all’ ATP 250 di Maiorca , torneo nel quale Kyrgios ha esordito il 22 giugno e durante il quale è stato rilevato il campione risultato poi positivo.

Kyrgios può già tornare in campo dopo la squalifica per la positività alla cocaina

Nel comunicato ufficiale relativo al caso, l'ITIA (International Tennis Integrity Agency) ha spiegato di aver sottoposto la versione fornita dal giocatore alla valutazione di un esperto scientifico indipendente appartenente a un laboratorio accreditato dalla World Anti-Doping Agency (WADA). Secondo quanto emerso dall'analisi, la ricostruzione fornita da Kyrgios è risultata compatibile con la quantità di cocaina individuata nel campione. Per questo motivo, l’ITIA ha riconosciuto che il consumo della sostanza fosse avvenuto fuori competizione. L'autorità antidoping ha quindi escluso qualsiasi collegamento tra l'assunzione della cocaina e l'attività agonistica del giocatore. Kyrgios, scivolato alla 918ª posizione del ranking Atp, aveva iniziato a scontare la sospensione provvisoria il 4 agosto e, dopo un mese esatto, è ora nuovamente libero di competere: il rientro è ufficialmente possibile a partire da oggi, 4 settembre.

Kyrgios, sanzione ridotta grazie al programma di riabilitazione

La differenza tra un consumo avvenuto dentro o fuori competizione è stata determinante anche per la durata della squalifica. Se l'assunzione fosse stata collegata a una competizione, come l'ATP 250 di Maiorca, Kyrgios avrebbe rischiato una squalifica fino a quattro anni. Una volta accertato che il consumo era avvenuto al di fuori dell'attività agonistica, l'ITIA ha invece disposto una squalifica di tre mesi, successivamente ridotta a un solo mese a condizione che il tennista partecipi a un programma di riabilitazione approvato. Quando era stata resa nota la sospensione, Kyrgios aveva definito la positività alla cocaina un "enorme errore" e un "campanello d'allarme", assicurando di voler "concentrarsi sul rimettersi in sesto". Sul piano sportivo, però, l'episodio avrà comunque conseguenze. Il giocatore australiano perderà infatti i punti e il denaro conquistati nel torneo di Maiorca, competizione nella quale era risultato positivo.

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