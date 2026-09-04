Paolini eliminata al terzo turno degli US Open: Cirstea vince in due set e vola agli ottavi

Finisce al terzo turno l'avventura di Jasmine Paolini nel singolare femminile degli Us Open. La tennista toscana, numero 21 del ranking Wta e diciannovesima testa di serie del seeding, cede di fronte alla rumena Sorana Cirstea, 17 del mondo e 16esima forza del tabellone, in due set, con un duplice 6-3, in un'ora e 15 minuti. La classe '90 nativa di Bucarest attende ora la vincente della sfida tra la statunitense Pegula e la canadese Fernandez.