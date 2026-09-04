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Paolini eliminata al terzo turno degli US Open: Cirstea vince in due set e vola agli ottavi

Finisce il torneo per la tennista azzurra. La rumena ha trionfato con un duplice 6-3 in un'ora e 15 minuti di gioco
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PaoliniUs OpenCirstea

Finisce al terzo turno l'avventura di Jasmine Paolini nel singolare femminile degli Us Open. La tennista toscana, numero 21 del ranking Wta e diciannovesima testa di serie del seeding, cede di fronte alla rumena Sorana Cirstea, 17 del mondo e 16esima forza del tabellone, in due set, con un duplice 6-3, in un'ora e 15 minuti. La classe '90 nativa di Bucarest attende ora la vincente della sfida tra la statunitense Pegula e la canadese Fernandez.

Rammarico Paolini

Cirstea dovrebbe ritirarsi a fine stagione, ma adesso, vista anche la sua attuale classifica, potrebbe ripensarci. Per Paolini un po' di rammarico, soprattutto per esser arrivata fuori forma all'appuntamento di New York, dopo due mesi circa di stop per un problema a un piede.

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