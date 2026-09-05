Sabalenka e quello strano odore che la costringe a fermare gli Us Open: "Mai sentito così" 

Odore di fumo, e non è tabacco, agli Us Open e Aryna Sabalenka interrompe una battuta: "Non l'avevo mai sentito così forte. Non so se veniva dagli spalti o da fuori, ma era un po' troppo", ha detto la n.1 del tennis femminile nella conferenza stampa dopo aver sconfitto Kamilla Rakhimova in due set 6-3, 6-4. A New York la marijuana è legale: "Potete fumare quanto volete ma non quando giochiamo", ha aggiunto l'atleta che, dopo aver superato il terzo turno del torneo proseguirà la corsa verso quello che sarebbe il suo quinto titolo slam in singolare.

Anche altri atleti hanno segnalato il problema

La bielorussa, che giocava al Louis Armstrong Stadium, ha chiesto al giudice di sedia Eva Asderaki-Moore di intervenire perché lamentava un "odore fortissimo" e quest'ultima a sua volta ha parlato via radio con un addetto prima che il gioco riprendesse. Non è la prima giocatrice a lamentarsi quest'anno dell'odore di cannabis sui campi di Flushing Meadows: la scorsa settimana la britannica Katie Boulter aveva detto che l'odore rappresentava una fonte di distrazione, mentre anche Harriet Dart e Francesca Jones avevano segnalato di averlo avvertito. E non è un problema nuovo agli Us Open: negli anni scorsi anche giocatori come Novak Djokovic e Alexander Zverev si erano lamentati dell'odore di marijuana proveniente dalle zone circostanti i campi. Sabalenka intanto è agli ottavi di finale e affronterà domani la statunitense Taylor Townsend. La bielorussa non solo è a caccia del primo slam dell'anno, ma deve anche difendere il primo posto del ranking WTA dall'assalto della kazaka Elena Rybakina, che è a 434 punti di distanza.