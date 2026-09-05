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Cobolli, finisce il sogno Us Open. Blockx in rimonta vola agli ottavi di finale

Il numero 2 d'Italia e top ten azzurro si arrende al belga che ribalta il primo parziale e si aggiudica il quarto turno del Major a stelle e strisce
1 min
CobolliUs Openblockx
Cobolli, finisce il sogno Us Open. Blockx in rimonta vola agli ottavi di finale© APS

Si ferma ancora una volta al terzo turno il cammino di Flavio Cobolli allo Us Open. Presentatosi all'appuntamento con Alexander Blockx con 9 set sulle gambe, il numero 6 al mondo si arrende alla rimonta belga, che sul cemento del Louis Armstrong si impone per 6-7, 6-3, 6-0, 6-3. Agli ottavi, Blockx affronterà il vincitore della sfida fra Taylor Fritz e Francisco Cerundolo.

Darderi sfida Sweeny

In campo al Flushing Meadows Luciano Darderi - ultimo azzurro in gara rimasto allo Us Open - che sul campo 5 sfida l'australiano best ranking 109 Dane Sweeny, a sua volta reduce dal successo su Lorenzo Musetti - l'ex top ten ha poi raccontato di avere sofferto un crollo simile a quello di Jannik Sinner al Roland Garros - . Chi vince affronta Alexander Zverev o Alejandro Tabilo, attesi nella notte italiana sull'Arthur Ashe.

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