Cobolli, finisce il sogno Us Open. Blockx in rimonta vola agli ottavi di finale

Si ferma ancora una volta al terzo turno il cammino di Flavio Cobolli allo Us Open. Presentatosi all'appuntamento con Alexander Blockx con 9 set sulle gambe, il numero 6 al mondo si arrende alla rimonta belga, che sul cemento del Louis Armstrong si impone per 6-7, 6-3, 6-0, 6-3. Agli ottavi, Blockx affronterà il vincitore della sfida fra Taylor Fritz e Francisco Cerundolo.
Darderi sfida Sweeny
In campo al Flushing Meadows Luciano Darderi - ultimo azzurro in gara rimasto allo Us Open - che sul campo 5 sfida l'australiano best ranking 109 Dane Sweeny, a sua volta reduce dal successo su Lorenzo Musetti - l'ex top ten ha poi raccontato di avere sofferto un crollo simile a quello di Jannik Sinner al Roland Garros - . Chi vince affronta Alexander Zverev o Alejandro Tabilo, attesi nella notte italiana sull'Arthur Ashe.