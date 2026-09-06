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Un Blockx gigantesco ferma la corsa di Cobolli

Il romano paga il black out nel 3° set che cede a zero. La reazione non cambia l’inerzia di un match dove il servizio di Alexander è devastante
Daniele Azzolini
1 min
CobolliUs Openblockx
Un Blockx gigantesco ferma la corsa di Cobolli© EPA

Vale i primi dieci, Alexander Blockx, da Anversa, ventunenne con la faccia da bravo ragazzo e una tigna da autentico killer del tennis. E se volete, queste prime considerazioni valgono più di qualsiasi scusante per Flavio Cobolli, che chiude i suoi US Open di nuovo al terzo turno (è il terzo consecutivo) ma senza raggiungere quegli ottavi che lo avrebbero rassicurato, non poco, sulle possibilità di firmare presto quella iscrizione alle Fi

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