Un Blockx gigantesco ferma la corsa di Cobolli

Vale i primi dieci, Alexander Blockx, da Anversa, ventunenne con la faccia da bravo ragazzo e una tigna da autentico killer del tennis. E se volete, queste prime considerazioni valgono più di qualsiasi scusante per Flavio Cobolli, che chiude i suoi US Open di nuovo al terzo turno (è il terzo consecutivo) ma senza raggiungere quegli ottavi che lo avrebbero rassicurato, non poco, sulle possibilità di firmare presto quella iscrizione alle Fi