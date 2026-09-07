Us Open 2026: Lotto Sport Italia completa la stagione slam a New York

Si accendono i riflettori su Flushing Meadows per US Open 2026, quarto e ultimo torneo Slam della stagione che porta nella Grande Mela il meglio del tennis mondiale. In un contesto unico per energia e intensità, Lotto Sport Italia rinnova la sua presenza sul cemento newyorkese al fianco di una squadra di oltre 50 atleti impegnati in tutte le categorie: dalle qualificazioni ai main draw di singolare e doppio, maschili e femminili, fino ai match del torneo Junior.

Tra i tennisti Lotto a New York ci sarà Valentin Vacherot, attuale n. 23 al mondo e autore lo scorso anno di una delle imprese più sorprendenti della stagione al Masters 1000 di Shanghai, dove ha conquistato il primo titolo ATP della carriera e scalato rapidamente il ranking mondiale. Dal cemento cinese a quello di Flushing Meadows, il monegasco torna così sul palcoscenico che accomuna due dei tornei più importanti della stagione. A completare il roster ci saranno i numeri uno del doppio Harri Heliövaara e Henry Patten, protagonisti di una stagione fin qui straordinaria. La coppia ha già conquistato cinque titoli nel 2026, tra cui il secondo Wimbledon della loro partnership, e ha staccato con largo anticipo il pass per le ATP Finals di Torino. Per il duo finlandese-britannico, l’appuntamento di New York rappresenta così un’altra occasione per confermarsi ai vertici del tennis mondiale.

Per affrontare le superfici veloci e le calde sessioni di New York, i tennisti del team Lotto indosseranno i nuovi outfit della linea Tech, equilibrio perfetto tra prestazioni ed estetica. Firmati dal concept Geometric Flow, che traduce in chiave grafica il ritmo e la precisione del tennis contemporaneo, i capi sono attraversati da un intreccio di linee angolari che richiamano le traiettorie della pallina e la velocità degli spostamenti in campo. A completare il look è la scelta del verde, una tonalità ispirata agli elementi naturali che fanno da cornice al campo da gioco e che, accostata al classico bianco della tradizione tennistica, crea un contrasto visivo espressione di dinamicità, controllo e performance.

Sul cemento di Flushing Meadows, Lotto porta sul campo ancora una volta la propria idea di tennis: la combinazione tra ricerca stilistica, innovazione e prestazioni rafforza l’identità del marchio trevigiano e ne conferma il ruolo tra i protagonisti del tennis d’élite a livello globale.

Fondata nel 1973 a Montebelluna, nel cuore del distretto calzaturiero veneto, Lotto è una delle realtà italiane più riconosciute nel panorama sportivo internazionale. L'esordio avviene con le scarpe da tennis, seguite ben presto dalle collezioni dedicate al calcio e alle principali discipline sportive. Fin dagli inizi, il marchio si distingue per l'iconico simbolo della doppia losanga, sintesi di un campo da tennis e di uno da calcio, divenuto emblema di passione, rispetto e fair play.

Nel corso della sua storia, Lotto ha accompagnato campioni leggendari come John Newcombe, Boris Becker, Martina Navratilova, Dino Zoff, Ruud Gullit, Cafu, Andriy Shevchenko e Francesca Schiavone, contribuendo ad alcune delle pagine più memorabili dello sport internazionale.

Lotto continua a essere protagonista ai massimi livelli del calcio e del tennis professionistico, con numerosi club e centinaia di calciatori e tennisti che scelgono le sue calzature e il suo abbigliamento in oltre 100 Paesi. Ogni giorno il marchio è presente sui campi di tutto il mondo, portando la propria visione fondata su innovazione, performance e autentico stile italiano.

Accanto alle collezioni dedicate all'agonismo, Lotto sviluppa linee sportive pensate per il benessere e l'attività fisica, oltre a collezioni lifestyle dedicate all'utilizzo quotidiano, tra cui Lotto Leggenda, che reinterpreta in chiave contemporanea i modelli più iconici della storia del marchio. Da oltre cinquant'anni, Lotto continua a coniugare tradizione, ricerca, design e innovazione, promuovendo uno stile di vita attivo che unisce performance, benessere e stile italiano.