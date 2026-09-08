Troppo Zverev per Darderi: fuori anche l'ultimo italiano agli Us Open

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - L'Italtennis non avrà nessun rappresentante in singolare ai quarti di finale dello Us Open . Anche Luciano Darderi , ultimo azzurro rimasto in corsa nel tabellone maschile, esce di scena agli ottavi di finale, battuto dalla prima testa di serie Alexander Zverev . Il tedesco, protagonista nei primi due turni di altrettante battaglie al quinto set, vince nuovamente in tre parziali come aveva fatto con Tabilo ai sedicesimi, imponendosi con il punteggio di 6-2 6-2 7-6(3) in due ore e 31 minuti . Un avvio complicato quello dell'italo-argentino, numero 22 del ranking Atp e 21ª testa di serie, entrato in partita soltanto nel terzo parziale, quando la situazione era ormai complicata da risollevare.

Le parole di Darderi

"Lui è stato bravo, ha giocato una grande partita e ha sempre servito bene - le parole di Darderi a Supertennis -. Io invece ero un po' teso: era la prima volta che giocavo di sera, in un palcoscenico diverso, tanta gente in movimento e non sono riuscito a giocare sciolto. È stata la mia seconda volta negli ottavi di finale di uno Slam sul cemento: una volta ho perso con Sinner, una con Zverev e l'anno scorso con Alcaraz - ha aggiunto -. Quando sono arrivato in fondo ho perso con i primi tre giocatori del mondo, c'è poco da dire, ma sono queste le partite che ti fanno crescere". Poi, parlando della stagione americana appena conclusa, spiega: "Penso sia stata una buona trasferta: tanti punti, tante partite giocate. Ho perso con giocatori forti, e sono convinto di avere ancora tanto da migliorare".

Zverev al top: 2026 da sogno

Con questa vittoria, Zverev, numero 2 del mondo e primo favorito del seeding, diventa l'unico uomo ad aver raggiunto i quarti di finale in tutti gli Slam nel 2026, anno in cui è arrivato il primo titolo Major di sempre al Roland Garros. "Sono contento di essere arrivato ai quarti di finale e di aver giocato in questo modo - afferma il tedesco -. Rispetto alle prime due partite, il mio livello è aumentato". Ai quarti Sasha se la vedrà con l'olandese Botic van de Zandschulp (70 Atp), protagonista di una vittoria in rimonta al quinto set con il lucky loser francese Arthur Gea, che cede dopo cinque ore e 13 minuti per 3-6 6-7(0) 7-6(7) 7-6(3) 6-4.

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