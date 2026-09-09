Alcaraz fuori dagli Us Open: Shelton vince in cinque set e vola in semifinale

Tra la notte e la mattina di New York, Carlos Alcaraz si arrende a Ben Shelton nei quarti di finale dello Us Open 2026 . Lo spagnolo, campione in carica e al rientro quattro mesi dopo l'infortunio al braccio destro, cede al tie-break del quinto set dopo quattro ore e 28 minuti di gioco e quasi alle quattro di mattina (ora locale): 6-7(5) 6-1 6-3 1-6 7-6(8) il punteggio in favore di Shelton, che ha la meglio nel testa a testa finale con il numero tre del mondo .

Problemi per Alcaraz

Qualche problema di stomaco e polso dolorante tra quarto e quinto set per Alcaraz, che termina ai quarti la sua ottima corsa a Flushing Meadows e torna a perdere una partita Slam al quinto set dopo oltre quattro anni: lo score era di 15 vittorie e 1 sola sconfitta, rimediata contro Matteo Berrettini all'Australian Open 2026. Shelton avanza in semifinale, dove se la vedrà con Frances Tiafoe in un caldissimo derby a stelle e strisce.